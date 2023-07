Tennis: Korpatsch erreicht Achtelfinale in Prag

Qualifikantin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Prag das Achtelfinale erreicht. Die 28-Jährige aus Hamburg setzte sich in der ersten Runde gegen die Bulgarin Viktorija Tomowa mit 6:2, 6:4 durch und trifft nun auf die an Position zwei gesetzte Chinesin Zhu Lin oder Yanina Wickmayer aus Belgien.