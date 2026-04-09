Sabalenka sagt Teilnahme in Stuttgart ab

SID 09.04.2026 • 17:38 Uhr Die Weltranglistenerste Sabalenka hätte beim WTA-Turnier aufschlagen sollen, eine Verletzung verhindert dies.

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat ihre Teilnahme beim WTA-Turnier in Stuttgart abgesagt. Sie habe nach ihrem Turniersieg in Miami eine Verletzung erlitten, schrieb die derzeit auf der Tour dominierende Tennisspielerin in den Sozialen Medien: „Und obwohl ich alles versucht habe, um rechtzeitig wieder fit zu werden, bin ich noch nicht bereit für den Wettkampf.

Sabalenka sagt ab

Das Turnier in Stuttgart beginnt am Montag, das Finale ist für den 19. April angesetzt. Um welche Verletzung es sich handelt, teilte Sabalenka nicht mit. Die 27-Jährige hatte in den vergangenen fünf Jahren viermal das Finale in Stuttgart erreicht, das Sandplatzturnier aber nie gewonnen.