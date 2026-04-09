Sabalenka sagt Teilnahme in Stuttgart ab

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat ihre Teilnahme beim WTA-Turnier in Stuttgart abgesagt. Sie habe nach ihrem Turniersieg in Miami eine Verletzung erlitten, schrieb die derzeit auf der Tour dominierende Tennisspielerin in den Sozialen Medien: „Und obwohl ich alles versucht habe, um rechtzeitig wieder fit zu werden, bin ich noch nicht bereit für den Wettkampf.
Topstar sagt in Stuttgart ab
Die Weltranglistenerste Sabalenka hätte beim WTA-Turnier aufschlagen sollen, eine Verletzung verhindert dies.
Aryna Sabalenka spielt nicht in Stuttgart
© IMAGO/ZUMA Press
Sabalenka sagt ab
Das Turnier in Stuttgart beginnt am Montag, das Finale ist für den 19. April angesetzt. Um welche Verletzung es sich handelt, teilte Sabalenka nicht mit. Die 27-Jährige hatte in den vergangenen fünf Jahren viermal das Finale in Stuttgart erreicht, das Sandplatzturnier aber nie gewonnen.
„Ich komme immer wieder gerne nach Stuttgart zurück. Die Atmosphäre, die Fans und die Unterstützung, die ich dort spüre, bedeuten mir sehr viel. Und natürlich hatte ich sehr gehofft, eine weitere Chance zu bekommen“, schrieb Sabalenka, die jüngst die Hartplatzturniere in Indian Wells und Miami gewonnen hatte.