Aus in Runde eins: Dämpfer für Korpatsch

Enttäuschung für Tamara Korpatsch. Beim WTA-Turnier in Peking ist bereits in der ersten Runde Endstation.

Tennisprofi Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Peking einen Dämpfer kassiert und ist bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Die deutsche Nummer eins verlor ihr Auftaktmatch in China 2:6, 6:7 (4:7) gegen Taylah Preston aus Australien. Für die Hamburgerin war es der erste Einsatz nach ihrem Erstrundenaus Ende August bei den US Open.

Aus deutscher Sicht ist damit nur noch eine Spielerin in Peking dabei. Eva Lys trifft am Donnerstag mit der Lokalmatadorin Sun Xinran auf die Nummer 582 der Weltrangliste.