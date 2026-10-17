„Eines der schwierigsten Jahre“: Lys beendet Saison vorzeitig

2026 rutschte die Hamburgerin knapp 100 Plätze in der Weltrangliste ab. Im kommenden Jahr soll es wieder bergauf gehen.

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys hat ihre ernüchternde Saison vorzeitig beendet. „Dies war eines der schwierigsten Jahre meines Lebens, sowohl auf dem Platz als auch privat“, schrieb die 24-Jährige in den Sozialen Medien. Sie nehme sich die Zeit, die sie brauche, um wieder gesund zu werden. Lys war als Weltranglisten-39. ins Jahr gestartet. Inzwischen ist sie auf Rang 136 abgerutscht und damit nur noch die viertbeste deutsche Spielerin auf der WTA-Tour.

„Es war frustrierend, anstrengend und manchmal wirklich schwer zu akzeptieren, besonders wenn man so hart für etwas arbeitet und Körper und Geist einfach nicht mitspielen. Dieses Jahr verlief nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte, aber das ändert nichts daran, wozu ich fähig bin“, schrieb Lys. Die Hamburgerin absolvierte 2026 lediglich 27 Spiele, 19 davon gingen verloren.

Ihre Probleme begründete Lys unter anderem mit ihrem „anhaltenden Kampf gegen Arthritis, der dieses Jahr besonders schwer zu bewältigen war“. Demnach habe sie die Behandlung der entzündlichen Gelenkerkrankung geändert. Das sei eine „große Umstellung, die Zeit brauchen wird, aber ich bin zuversichtlich, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist.“