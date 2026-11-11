Ein TV-Kommentator beleidigt Tennis-Star Aryna Sabalenka während einer Übertragung der WTA Finals. Was offenbar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, landet live auf Sendung – mit Folgen.

Eigentlich sollte er ihre sportliche Leistung auf dem Tennisplatz kommentieren. Doch der französische TV-Kommentator Matthieu Solier sorgte mit einer abfälligen Bemerkung für einen regelrechten TV-Eklat. Während der Sender beIN Sports vor Sabalenkas Auftaktmatch bei den WTA Finals einen Einspieler der Weltranglistenersten zeigt, ist plötzlich die Stimme des Journalisten zu hören.

„Schau, schau, schau, sie ist schrecklich“, spottete Solier auf Französisch über die Belarussin, die in dem Video für die Kamera posiert und dieser einen Kuss zuwirft. Solier schien offenbar nicht zu wissen, dass sein Mikrofon bereits aktiviert war.

Die Äußerung verbreitete sich anschließend in den sozialen Netzwerken und löste scharfe Kritik aus – auch die französische Medienaufsicht Arcom wurde in einem entsprechenden Beitrag markiert. Der Sender sah sich zu einer öffentlichen Stellungnahme gezwungen.

Sender reagiert auf Sabalenka-Eklat

„Ich bedauere und verurteile die Äußerungen, die heute Abend während der Übertragung der WTA Finals live gefallen sind, aufs Schärfste“, erklärte Florent Houzot, der bei beIN Sports unter anderem für das Programm und die Redaktion verantwortlich ist, auf der Plattform X.

Der Sender distanziere sich ausdrücklich von seinem Mitarbeiter. Die Aussagen entsprächen nicht den Werten des Medienunternehmens, erklärte Houzot stellvertretend. Man halte an dem Anspruch fest, sämtliche Athletinnen und Athleten respektvoll zu behandeln. Ob der Vorfall personelle Konsequenzen für Solier hat, ist bislang nicht bekannt.

Es ist nicht der erste derartige Zwischenfall beim Unternehmen. Bereits Anfang 2026 wurde der frühere Fußballprofi und TV-Experte Daniel Bravo vorübergehend suspendiert, nachdem er sich während einer Übertragung sexistisch über die französische Fußballfunktionärin Gaëtane Thiney geäußert hatte.

Sabalenka selbst hat zu dem aktuellen Vorfall bislang nicht öffentlich Stellung bezogen. Sportlich beeinflusst hat er sie jedenfalls nicht: Die Belarussin gewinnt ihr Auftaktmatch gegen Muchova mit 7:6 und 7:5.