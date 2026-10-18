Die 20-Jährige hält im Einzelfinale stark dagegen, belohnt sich aber nicht. Trotzdem fährt sie mit insgesamt zwei Medaillen nach Hause.

Annett Kaufmann hat die Goldmedaille bei der Tischtennis-EM in Ljubljana nach einem Krimi verpasst. Die 20-Jährige vom SV DJK Kolbermoor verlor nach einem herausragenden Turnier im packenden Finale gegen die Russin Elizabet Abraamian 3:4.

In den Runden zuvor hatte Kaufmann ihre beiden Teamkolleginnen Han Ying (4:0) und Nina Mittelham (4:3) geschlagen. Für Mittelham blieb immerhin Bronze.

Kaufmanns Höhenflug in Slowenien

Kaufmann setzte in Slowenien ihren rasanten Aufstieg in der Tischtennis-Welt trotz der Finalniederlage fort. 2024 hatte sie als kurzfristig eingesetzte Ersatzspielerin bei den Olympischen Spielen in Paris erstmals auf sich aufmerksam gemacht, im selben Jahr holte sie den Titel bei den Junioren-Weltmeisterschaften. In Ljubljana holte sie neben Silber im Einzel auch Bronze im Doppel mit Mittelham.

Für den Deutschen Tischtennis Bund (DTTB) blieb es am Sonntag bei einer Goldmedaille in Slowenien. Mittelham und Benedikt Duda hatten sich im Mixed-Wettbewerb durchgesetzt. Im Einzel holte zudem Dang Qiu (Düsseldorf) Bronze, das Finale am Sonntag verpasste der Ex-Europameister durch ein 2:4 gegen seinen schwedischen Vereinskollegen Anton Källberg.