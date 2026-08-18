FC Bayern: Neue Entwicklungen um Palhinha sickern durch

Maximilian Huber 18.08.2026 • 15:06 Uhr Der FC Bayern möchte Joao Palhinha abgeben. Nun soll ein europäischer Top-Klub an die Münchner herangetreten sein, auch Aston Villa will den Portugiesen offenbar weiterhin verpflichten.

Benfica Lissabon hat sich offenbar als Top-Kandidat für die Verpflichtung von Joao Palhinha herauskristallisiert. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Wie die portugiesische Tageszeitung A Bola berichtet, befinden sich die Adler in Verhandlungen mit dem FC Bayern München. Demnach bietet Benfica dem deutschen Rekordmeister eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro, weitere fünf Millionen Euro Ablöse könnten durch Bonuszahlungen hinzukommen.

Benfica offenbar mit Palhinha einig

Palhinha selbst hat mit dem portugiesischen Top-Klub bereits eine mündliche Einigung über einen Vertrag bis 2030 erzielt, heißt es. Benfica gehe „davon aus, den Transfer sehr bald unter Dach und Fach bringen zu können.“ Palhinha soll in Lissabon rund sechs Millionen Euro brutto pro Jahr einstreichen.

Wie das Blatt berichtet, soll Benfica zunächst eine Leihe mit Kaufoption angestrebt haben, was Bayern abgelehnt hatte. Einen ähnlichen Versuch habe Europa-League-Sieger Aston Villa unternommen, ein Deal mit den Engländern war zuletzt geplatzt. „Mit Aston Villa werden wir keine Einigung hinbekommen, das funktioniert einfach nicht“, hatte Bayern-Sportvorstand Max Eberl klargestellt.

Spielt auch Aston Villa wieder eine Rolle?

Der Klub aus Birmingham will einen Transfer aber offenbar noch nicht aufgeben – und hat einem Bericht zufolge die Verhandlungen über eine Palhinha-Verpflichtung wieder aufgenommen.

Wie The Athletic, der für gewöhnlich gut informierte Ableger der New York Times, berichtet, ist Aston Villa weiterhin zuversichtlich, eine Einigung über den Mittelfeldspieler erzielen zu können. Auch Newcastle United soll am Portugiesen interessiert gewesen sein. Dem Bericht zufolge sind die Bemühungen der Magpies, die eine Leihe Palhinhas angestrebt hätten, aber erfolglos geblieben.

Palhinha war im Sommer 2024 für gut 50 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselt. Bereits ein Jahr zuvor wollten ihn die Münchner holen, doch der Transfers, den der damalige Trainer Thomas Tuchel unbedingt wollte, kam noch nicht zustande.