Top-Stars retten Bayerns Generalprobe

SPORT1 18.08.2026 • 19:53 Uhr Bayern München siegt beim Testspiel in Heidenheim dank ihrer Stars um Harry Kane und Michael Olise. Um Jamal Musiala gibt es neue Sorgen.

Dank der eingewechselten Top-Spieler drehte der FC Bayern bei der Generalprobe für die neue Saison spät auf und siegte beim 1. FC Heidenheim .

Die Superstars Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano feierten nur einen Tag nach ihrem Trainingseinstieg ihr Blitz-Comeback. Das Trio hatte nach der WM länger Urlaub erhalten und war erst am Montag ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Für die Bayern, bei denen etliche Talente zum Einsatz kamen, trafen Felipe Chávez (25.) mit einem sehenswerten Freistoß, Arijon Ibrahimovic (47.) per Foulelfmeter, Díaz (78.) und Brown (83.). Yannik Wagner (5.) und Julian Niehues (44.) erzielten die Tore für den FCH.

In der Schlussphase drehte speziell das Offensiv-Trio rund um Kane, Olise und Luis Díaz auf und zeigte sich in starker Frühform, die den Bayern Hoffnung auf einen guten Saisonstart machen dürfte.

Musiala bricht bei Bayern-Test erneut zusammen

Keine guten Nachrichten gab es dagegen von Jamal Musiala. Nur drei Tage nach einem Kollaps kehrte der 23-Jährige beim Testspiel des FC Bayern bei Zweitligist 1. FC Heidenheim am Dienstag auf den Platz zurück – doch nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung (61.) brach der Jungstar erneut zusammen.

Die Ärzte eilten auf das Spielfeld, Musiala wurde von seinen Kollegen abgeschirmt. Nach kurzer Behandlung verließ der Nationalspieler zusammen mit den Medizinern den Platz in Richtung Kabine. Er wirkte benommen. Bereits am Samstag hatte Musiala gegen RB Leipzig (3:1) einen Schwächeanfall erlitten.

Das 4:2 (1:2) des Rekordmeisters bei der Generalprobe für den Franz-Beckenbauer-Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) bei Vizemeister Borussia Dortmund geriet dadurch zur Nebensache.

In Heidenheim war Kompany wichtig, „dass einige Jungs noch einige Sprintmeter bekommen“. So kamen unter anderem auch WM-Star Ismael Saibari, Nathaniel Brown, Alphonso Davies und Luis Díaz zu weiteren wichtigen Einsatzminuten, um für den Supercup und den Ligastart am 28. August gegen den VfB Stuttgart fit zu sein. Lennart Karl und Serge Gnabry fehlten in Heidenheim weiterhin. Auch Konrad Laimer, Manuel Neuer und Joshua Kimmich standen nicht im Kader.