Transfermarkt: Salah-Wechsel sorgt bei Carragher für Verwunderung

Johannes Behm 06.08.2026 • 23:15 Uhr Der bevorstehende Wechsel von Mohamed Salah zu Trabzonspor in die Süper Lig sorgt bei Experte Jamie Carragher für Verwunderung.

Liverpool-Legende Jamie Carragher hat mit Verwunderung auf den bevorstehenden Wechsel von Mo Salah zu Trabzonspor reagiert. „Die Türkei fühlt sich für mich ein Level zu niedrig an“, erklärte der 48-Jährige im Podcast „Football Ramble“ im Hinblick auf die türkische Süper Lig, in der Trabzon vergangene Saison auf Platz drei landete.

Carragher hätte sich den Ägypter nach neun Jahren bei den Reds gut in der italienischen Serie A vorstellen können. „Ich war überzeugt, dass er bei AC Mailand oder bei Juventus oder einem ähnlichen Verein landen würde“, meinte er.

Dass daraus nichts wurde, liegt laut Carragher an Salahs hohen Gehaltsforderungen. Laut dem türkischen Transferjournalisten Yabiz Sabuncuoglu soll Trabzon den 34-Jährigen mit 17 Millionen Euro netto pro Jahr gelockt haben. Carragher hatte erwartet, dass für Salah neben dem Finanziellen auch die Wettbewerbsfähigkeit eine große Rolle spielt.

Salah? „Gehaltforderungen haben abgeschreckt“

„Natürlich haben seine Gehaltsforderungen einige Leute abgeschreckt, aber ich dachte, er würde diese Forderungen vielleicht ein wenig zurückschrauben, um einen besseren Verein zu bekommen“, erläuterte der frühere Reds-Profi seine Sichtweise. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)