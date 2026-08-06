Transfermarkt: Salah-Wechsel sorgt bei Carragher für Verwunderung

Liverpool-Legende Jamie Carragher hat mit Verwunderung auf den bevorstehenden Wechsel von Mo Salah zu Trabzonspor reagiert. „Die Türkei fühlt sich für mich ein Level zu niedrig an“, erklärte der 48-Jährige im Podcast „Football Ramble“ im Hinblick auf die türkische Süper Lig, in der Trabzon vergangene Saison auf Platz drei landete.
Salah-Wechsel? „Er ist besser als das“
Carragher hätte sich den Ägypter nach neun Jahren bei den Reds gut in der italienischen Serie A vorstellen können. „Ich war überzeugt, dass er bei AC Mailand oder bei Juventus oder einem ähnlichen Verein landen würde“, meinte er.
Dass daraus nichts wurde, liegt laut Carragher an Salahs hohen Gehaltsforderungen. Laut dem türkischen Transferjournalisten Yabiz Sabuncuoglu soll Trabzon den 34-Jährigen mit 17 Millionen Euro netto pro Jahr gelockt haben. Carragher hatte erwartet, dass für Salah neben dem Finanziellen auch die Wettbewerbsfähigkeit eine große Rolle spielt.
Salah? „Gehaltforderungen haben abgeschreckt“
„Natürlich haben seine Gehaltsforderungen einige Leute abgeschreckt, aber ich dachte, er würde diese Forderungen vielleicht ein wenig zurückschrauben, um einen besseren Verein zu bekommen“, erläuterte der frühere Reds-Profi seine Sichtweise. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
„Um zu AC Mailand oder zu Juventus oder wer auch immer es sein mag zu gehen, im San Siro zu spielen, weiterhin in großen Spielen zu spielen, weiterhin in Europa zu spielen“, führte Carragher aus und wiederholte: „Die Türkei fühlt sich einfach an wie … ich denke einfach, er ist besser als das.“
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