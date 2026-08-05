Salah zu Trabzonspor: Vertragsunterzeichnung im Stadion geplant

SID 05.08.2026 • 20:29 Uhr Die Ankunft des Altstars wird begeistert begleitet, die Vertragsunterzeichnung soll ein großes Fest werden.

Euphorischer Empfang am Flughafen, bestandener Medizincheck, beflockte Trikots: Der Wechsel von Altstar Mohamed Salah zum türkischen Erstligisten Trabzonspor ist quasi perfekt – einzig die Unterschrift auf dem Arbeitspapier fehlt noch. Dafür hat sich der Klub etwas Besonderes überlegt.

„Für unseren neuen Transfer Mohamed Salah wird am Donnerstag, den 6. August, um 19.30 Uhr im Papara Park eine Zeremonie zur Vertragsunterzeichnung veranstaltet“, schrieb Trabzonspor in einer Mitteilung.

„Um Geschichte zu schreiben und den ersten Schritt dieser unvergesslichen Reise gemeinsam zu gehen“, lädt der Klub seine Fans ein, ins Stadion zu kommen.(NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Schon zuvor hatte der Klub den Werdegang des Wechsels ausführlich begleitet – gemeinsam mit den begeisterten Fans. Bei der Landung in Istanbul war Salah von einer Menschenmenge empfangen worden, trug dabei bereits sein neues Trikot.

Salah begeistert empfangen

Der Verein veröffentlichte Videos von beflockten Trikots mit der Nummer 10 und dem Namen Salah, teilte einen Livestream, in welchem Fans seinen Flug nach Trabzon verfolgen konnten.

In Trabzon soll Salah laut Medien rund 17 Millionen Euro netto pro Saison verdienen, auch einen Teil der Merchandising-Erlöse soll er erhalten. Der Vertrag soll bis 2028 gelten.