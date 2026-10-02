Der FC Barcelona soll Finn Jeltsch beobachtet haben. Auch Real Madrid wird mit dem Stuttgarter Innenverteidiger in Verbindung gebracht.

Der FC Barcelona soll Finn Jeltsch intensiv beobachten: Nach Informationen von Sky saß beim Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Viking Stavanger am 9. September ein Scout der Katalanen auf der Tribüne. Auch Inter Mailand soll einen Vertreter entsandt haben. Jeltsch stand beim 3:1-Erfolg des VfB gegen den norwegischen Klub in der Startelf.

Der 20-Jährige ist 1,88 Meter groß, besitzt in Stuttgart einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030, sein Marktwert wird auf rund 45 Millionen Euro taxiert. Nach seinen bislang sechs Einsätzen zu Saisonbeginn soll der Innenverteidiger bei mehreren europäischen Klubs auf dem Zettel stehen.

Finn Jeltsch spricht mit den Reportern Finn Jeltsch spricht mit den Reportern © IMAGO/Schüler

Für die deutsche A-Nationalmannschaft hat Jeltsch allerdings noch kein Spiel bestritten: Bundestrainer Jürgen Klopp berief ihn erstmals in den Kader, beim 2:0 gegen Serbien blieb der Stuttgarter ohne Einsatz.

Jeltsch ein möglicher Rüdiger-Erbe bei Real?

Auch Real Madrid wird derweil mit Jeltsch in Verbindung gebracht. Die Sportzeitung AS hatte den VfB-Profi zuletzt als möglichen langfristigen Kandidaten für die Abwehr der Königlichen genannt. Dort läuft der Vertrag des 33-jährigen Antonio Rüdiger zum Ende der laufenden Saison aus.

Beim FC Barcelona war die Suche nach einem Innenverteidiger vor dem Sommer eine Priorität, ehe andere Baustellen in den Vordergrund rückten. Gegen Ende des Transferfensters nahmen die Katalanen auch Ruud Nijstad ins Visier. Die finanziellen Forderungen von Twente Enschede verhinderten jedoch einen Vorstoß für den 18 Jahre alten Niederländer.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.