Ilkay Gündogan will Galatasaray nicht vorzeitig verlassen. Der einstige Nationalspieler hat andere Pläne.

Ilkay Gündogan hat Spekulationen über einen Abschied von Galatasaray im Winter klar zurückgewiesen. Der 35-Jährige kündigte im Gespräch mit Mundo Deportivo an, die Saison beim türkischen Klub zu Ende bringen zu wollen.

„Die Transfergerüchte stimmen nicht. Ich möchte auch nach dem Winter-Transferfenster hierbleiben und alles dafür geben, mit Galatasaray einen weiteren Titel zu gewinnen“, sagte der Mittelfeldspieler.

Gündogan ist bisher nur auf insgesamt elf Einsatzminuten in dieser Saison gekommen. Nach Berichten über eine mögliche Trennung war seine Zukunft beim Klub deshalb in den Fokus gerückt. Sein Vertrag in Istanbul läuft offiziell noch bis zum Ende der Spielzeit 2026/27.

Gündogan fiel mit brisanter Aussage auf

Für zusätzliche Diskussionen hatten zuletzt öffentliche Aussagen gesorgt. Auf die Frage, ob er für das Spiel gegen seinen Ex-Klub FC Barcelona bereit sei, reagierte Gündogan im Mixed-Zone-Interview gereizt: „Ich spiele doch nicht, warum sollte ich da bereit sein?“

Seine Ehefrau Sara Gündogan hatte zuvor mit Blick auf die geringe Spielzeit erklärt: „Wenn ihr wissen wollt, warum er nicht spielt, dann fragt nicht mich, sondern euren Trainer.“

In der Folge wurde über einen Abgang Gündogans spekuliert – den der 35-Jährige nun dementiert.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.