Die beste Laufleistung reicht WM-Vierte Lisa Tertsch nicht für einen Podestplatz in Abu Dhabi. Auch Laura Lindemann zeigt ein starkes Saisonfinale.

Die entthronte Weltmeisterin Lisa Tertsch und Laura Lindemann haben beim letzten Saisonrennen der World Triathlon Championship Series (WTCS) in der Hitze von Abu Dhabi das Podium knapp verpasst. Bei einem insgesamt starken Auftritt des deutschen Frauenteams wurde Lindemann Vierte (56:29 Minuten), dicht gefolgt von Tertsch (56:31).

Tertsch, die bei Olympia in Paris zusammen mit Lindemann Staffel-Gold gewann, überzeugte bei Temperaturen von über 30 Grad vor allem mit einem starken Finish auf der Laufstrecke. Nach dem Schwimmen über 750 Meter lag die 27-Jährige zunächst nur auf Platz 16, auf der 19,1 Kilometer langen Radstrecke belegte sie Rang 23. Auf den abschließenden 5,1 Kilometern kämpfte sich die Offenbacherin dann aber mit der besten Laufleistung des Feldes nach vorn.

Triathlon: Eim und Rust sammeln wichtige Punkte

In der bereits Ende September beendeten WM-Serie hatte Tertsch, die in der Vorsaison den Titel geholt hatte, Rang vier in der Gesamtwertung belegt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten war es zum Saisonabschluss noch einmal um Punkte für die Weltrangliste und das Olympia-Qualifikationsranking gegangen.

Lindemann war dabei vor allem beim Schwimmen (4.) und auf dem Rad (9.) stark. Mit Platzierungen in den Top 15 sammelten auch Nina Eim (10./56:46) und Franka Rust (12./56:54) wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Startplätze für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Den Sieg holte sich die Russin Diana Isakowa (55:55).