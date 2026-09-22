Willkommen in deiner neuen SPORT1 App
Wir haben deine SPORT1 App überarbeitet mit einem Ziel: dass du schneller und einfacher bei den Inhalten landest, die dich interessieren. Hier der Überblick, damit du dich sofort zurechtfindest.
Top-Events auf der Startseite
Auch auf der Startseite siehst du direkt die wichtigsten Top-Events des Tages und kommenden Spiele – kompakt, ganz ohne zu wechseln.
Ergebnisse – übersichtlicher und noch schneller
Ergebnisse, Liveticker, Spielpläne und Kalender findest du an gewohnter Stelle – übersichtlicher sortiert und schneller erreichbar.
Dein persönlicher Bereich
Deine Favoriten haben jetzt einen festen Platz auf der Startseite: alle News, die Spiele deines Teams und wichtige Updates auf einen Blick.
Menü & Navigation
Deine Navigation ist jetzt aufgeräumter: Home, Newsticker, Ergebnisse, Video & TV und Menü.
- Newsticker: Aktualität ist uns wichtig, deshalb funktioniert der Zugriff auf die Schlagzeilen jetzt noch prominenter.
- Menü: Hier findest du ab sofort alle Sportarten und Wettbewerbe sowie deine Einstellungen (Menü > Einstellungen).
Video & TV
Video & TV bleibt an seinem gewohnten Platz mit allen Highlights, Reportagen, Sendungen und Shows.
Was kommt in Zukunft?
Dark Mode, noch mehr Sportdaten und spannende Geschichten – wir bleiben dran!
Du hast Anregungen oder Fragen? Dann schreibe uns eine Nachricht an feedback-digital@sport1.de. Wir freuen uns auf deine Nachricht!