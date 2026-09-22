Willkommen in deiner neuen SPORT1 App

von SPORT1
22.09.2026 • 09:37 Uhr
Willkommen in deiner neuen SPORT1 App

Wir haben deine SPORT1 App überarbeitet mit einem Ziel: dass du schneller und einfacher bei den Inhalten landest, die dich interessieren. Hier der Überblick, damit du dich sofort zurechtfindest.

Top-Events auf der Startseite  

Die Event-Highlights findest du künftig noch schneller und übersichtlicher
Die Event-Highlights findest du künftig noch schneller und übersichtlicherDie Event-Highlights findest du künftig noch schneller und übersichtlicher© SPORT1

Auch auf der Startseite siehst du direkt die wichtigsten Top-Events des Tages und kommenden Spiele – kompakt, ganz ohne zu wechseln.

Ergebnisse – übersichtlicher und noch schneller 

Jede Menge Live-Action? Mit der neuen Übersicht bist du stets schnell informiert
Jede Menge Live-Action? Mit der neuen Übersicht bist du stets schnell informiertJede Menge Live-Action? Mit der neuen Übersicht bist du stets schnell informiert© SPORT1

Ergebnisse, Liveticker, Spielpläne und Kalender findest du an gewohnter Stelle – übersichtlicher sortiert und schneller erreichbar. 

Dein persönlicher Bereich 

Neuigkeiten zu deinen persönlichen Favoriten - ob Teams, Ligen oder Sportarten - findest du ab sofort ganz unkompliziert
Neuigkeiten zu deinen persönlichen Favoriten – ob Teams, Ligen oder Sportarten – findest du ab sofort ganz unkompliziertNeuigkeiten zu deinen persönlichen Favoriten – ob Teams, Ligen oder Sportarten – findest du ab sofort ganz unkompliziert© SPORT1

Deine Favoriten haben jetzt einen festen Platz auf der Startseite: alle News, die Spiele deines Teams und wichtige Updates auf einen Blick. 

Menü & Navigation

Deine Navigation ist jetzt aufgeräumter: Home, Newsticker, Ergebnisse, Video & TV und Menü. 

  • Newsticker: Aktualität ist uns wichtig, deshalb funktioniert der Zugriff auf die Schlagzeilen jetzt noch prominenter.
  • Menü: Hier findest du ab sofort alle Sportarten und Wettbewerbe sowie deine Einstellungen (Menü > Einstellungen). 
Menü & Einstellungen
Menü & Einstellungen

Video & TV  

Video & TV bleibt an seinem gewohnten Platz mit allen Highlights, Reportagen, Sendungen und Shows. 

Video & TV
Video & TV

Was kommt in Zukunft?  

Dark Mode, noch mehr Sportdaten und spannende Geschichten – wir bleiben dran! 

Du hast Anregungen oder Fragen? Dann schreibe uns eine Nachricht an feedback-digital@sport1.de. Wir freuen uns auf deine Nachricht!