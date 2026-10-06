Nach Verletzungssorgen: Sabally bleibt bei Unrivaled

Der deutsche Basketball-Star verpasste zuletzt die Heim-WM und aktuell auch die Playoffs der WNBA.

Positive Nachrichten von Satou Sabally: Nach zahlreichen verletzungsbedingten Rückschlägen wird die Basketball-Nationalspielerin auch künftig in der 3×3-Liga Unrivaled auflaufen. Wie die Liga in der Nacht zu Dienstag mitteilte, hat die 28-Jährige einen Vertrag über mehrere Spielzeiten unterschrieben. Sabally gehört seit der Premierensaison zum Wettbewerb, die neue Spielzeit startet Anfang 2027.

Unrivaled wurde von den WNBA-Stars Napheesa Collier und Breanna Stewart gegründet und soll den Spielerinnen während der WNBA-Pause eine Alternative zu Engagements in Europa bieten. Die ersten beiden Spielzeiten, 2025 und 2026, fanden jeweils zwischen Januar und März statt.

Offen ist allerdings, in welcher körperlichen Verfassung Sabally in die neue Saison gehen wird. Die Forward der New York Liberty hatte seit Juni wegen einer Gehirnerschütterung weite Teile der WNBA-Saison verpasst. Aufgrund der Verletzung konnte Sabally auch nicht für die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-WM in Berlin auflaufen.

Zuletzt wurde bekannt, dass Sabally bis zum Ende der WNBA-Saison aussetzen wird. Damit fehlt sie den Liberty um die deutsche Nationalspielerin Leonie Fiebich auch in den laufenden Playoffs.