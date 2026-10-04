Das Team um die deutsche Nationalspielerin muss nach dem starken Playoff-Start einen Dämpfer hinnehmen.

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich und New York Liberty sind mit einer Niederlage ins Halbfinale der WNBA-Playoffs gestartet. Im ersten Spiel bei Atlanta Dream unterlag das Team um die 26-Jährige mit 82:92.

Fiebich steuerte für den Champion von 2024 neun Punkte, sieben Rebounds und drei Assists bei. Topscorerin der Partie war New Yorks Sabrina Ionescu mit 27 Zählern, Breanna Stewart kam auf 19 Punkte. Spiel zwei der Serie im Modus Best-of-five findet in der Nacht zu Donnerstag erneut in Atlanta statt. Erst im dritten Duell spielt New York in der eigenen Halle.

Das Fiebich-Team war als Tabellenachter in die Meisterrunde eingezogen und hatte das Best-of-three-Duell mit Hauptrundensieger Minnesota Lynx zum Auftakt in zwei Spielen überraschend schnell für sich entschieden.