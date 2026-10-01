Ab Sonntag kämpft die deutsche Nationalspielerin mit der Liberty um den Einzug in die Finalserie der Basketball-Profiliga.

Nach dem Coup im Viertelfinale der Basketball-Profiliga WNBA bekommen es Nationalspielerin Leonie Fiebich und New York Liberty in den Playoffs nun mit Atlanta Dream zu tun.

Das Team um die US-Weltmeisterinnen Angel Reese und Rhyne Howard schaltete in der Nacht zu Donnerstag die Washington Mystics durch einen 93:75-Sieg mit 2:0 aus. Die Halbfinalserie zwischen New York und Atlanta beginnt am Sonntag (Ortszeit), für Fiebich und ihre Mannschaftskolleginnen stehen zunächst zwei Auswärtsspiele auf dem Programm.

New York Liberty war als Tabellenachter in die Meisterrunde eingezogen und hatte das Best-of-three-Duell mit Hauptrundensieger Minnesota Lynx in zwei Spielen überraschend schnell für sich entschieden. In den bisherigen drei Saisonspielen gegen Atlanta (4.) gab es zwei Niederlagen für Fiebich und Co. – und das in den beiden letzten Partien der regular season.

Im Halbfinale sind drei Siege zum Weiterkommen nötig (best of five). Gegner Atlanta ist formstark. Das Team aus dem US-Bundesstaat Georgia gewann 16 der vergangenen 18 Spiele.

Fiebich, 2024 mit New York Champion, ist als einzige Deutsche in den WNBA-Playoffs dabei.