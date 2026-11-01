Die französische Nationalspielerin Gabby Williams überragt und jubelt ausgelassen.

Angeführt von Starspielerin Gabby Williams haben die Golden State Valkyries erstmals den Titel in der WNBA gewonnen. Das Team aus Kalifornien setzte sich im entscheidenden siebten Duell der Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gegen Atlanta Dream mit 68:63 (24:30) durch und jubelte ausgelassen über den Triumph.

Williams, Silbermedaillengewinnerin mit Frankreich bei den Olympischen Spielen in Paris, erzielte 28 ihrer 30 Punkte in der zweiten Halbzeit und wurde anschließend als wertvollste Spielerin der Finals ausgezeichnet.

Williams überragt bei Golden State

„Ich wollte an Halloween auf keinen Fall verlieren“, sagte Williams: „Ich liebe Momente wie diesen.“ Trainerin Natalie Nakase habe sie aufgefordert, in der ersten Halbzeit geduldig zu bleiben: „Es war schwer, aber ich habe auf sie gehört, und sie hatte wie immer recht.“

Der Sieg gelang vor ausverkauftem Haus mit mehr als 18.000 Zuschauern im Chase Center in San Francisco. Die Valkyries, Schwesterteam der Golden State Warriors aus der NBA, waren erst im Vorjahr bei einer Expansion als 13. Franchise in die WNBA gekommen. Atlanta, mit den US-Weltmeisterinnen Angel Reese und Rhyne Howard, verlor zum vierten Mal die Finalserie und musste bei den Feierlichkeiten zuschauen.