Der Favorit aus Milwaukee setzt sich zum Auftakt knapp gegen Tampa Bay durch.

Die Milwaukee Brewers haben die 122. World Series der Major League Baseball (MLB) mit einem Heimsieg eröffnet. Die Franchise aus dem US-Bundesstaat Wisconsin gewann das erste Spiel der Finalserie gegen die Tampa Bay Rays mit 3:2.

Angeführt vom starken Christian Yelich wurden die Brewers ihrem Favoritenstatus in einem engen Spiel gerecht. Auch das zweite Duell der Best-of-seven-Serie steigt in der Nacht auf Sonntag deutscher Zeit in Milwaukee, danach geht es in Florida weiter.

Neuer World-Series-Champion garantiert

„Die Jungs haben sich sofort reingefunden und einen super Job gemacht“, sagte Yelich: „Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber es ist schön, das erste Spiel zu holen.“ Die Brewers waren mit 103 Siegen das beste Team der Hauptrunde, auf dem Weg ins Finale schalteten sie den Titelverteidiger Los Angeles Dodgers mit 4:0 aus.

Es war das erste World-Series-Spiel in Milwaukee seit 44 Jahren, überhaupt ist es eine besondere Serie: In jedem Fall wird es am Ende einen neuen MLB-Champion geben, weder Tampa noch Milwaukee gewannen bislang den Titel. Die Brewers verloren 1982 bei ihrer bislang einzigen Finalteilnahme, die Rays mussten sich 2008 und 2020 jeweils geschlagen geben. Tampa Bay und Milwaukee gehören damit zu den fünf MLB-Teams, die noch nie die World Series gewonnen haben.