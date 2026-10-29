Zum ersten Mal krönen sich die Brewers zum Champion. Großen Anteil am Erfolg gegen die Tampa Bay Rays hat ein Rookie.

Die Milwaukee Brewers haben erstmals in ihrer Geschichte die World Series gewonnen. Das Team aus der Major League Baseball (MLB) siegte im fünften Finalspiel gegen die Tampa Bay Rays 4:1 und entschied die Best-of-seven-Serie mit 4:1 für sich.

Im Tropicana Field in St. Petersburg/Florida krönte Milwaukee damit seine Saison und beendete eine 44-jährige Wartezeit. Bei der bislang einzigen Finalteilnahme 1982 hatten die Brewers gegen die St. Louis Cardinals verloren. Gegen Tampa Bay nutzten sie nun ihren zweiten Matchball, nachdem sie Spiel vier in der Nacht zu Mittwoch noch mit 3:4 nach Extra Innings gegen die Rays verloren hatten.

Zum entscheidenden Mann im Finalspiel fünf avancierte Rookie Cooper Pratt. Der 22 Jahre alte Shortstop, der erst im Juni sein MLB-Debüt gegeben hatte, war an drei der vier Runs beteiligt. „Das ist einer der großartigsten Momente meines Lebens. Oh mein Gott“, sagte Pratt: „Es fühlt sich nicht real an. Das ist surreal.“

Contreras glänzt als MVP

Pratt brachte Milwaukee im zweiten Inning in Führung, im fünften Durchgang erhöhte David Hamilton auf 2:0. Im sechsten Inning sorgten William Contreras und erneut Pratt für die Vorentscheidung. Contreras wurde anschließend zum wertvollsten Spieler (MVP) der Finalserie gewählt. Der Venezolaner hatte insgesamt vier Runs Batted In verbucht.

Tampa Bay gelang erst im neunten Inning durch Chandler Simpson der einzige Run. Die Rays warten damit auch nach ihrer dritten World-Series-Teilnahme weiter auf den ersten Titel.