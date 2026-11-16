LeBron James muss wegen seiner Rückenprobleme zuschauen. Die Sixers siegten bislang auch ohne ihn.

Basketball-Superstar LeBron James wird aufgrund seiner Rückenprobleme im NBA-Duell der Philadelphia 76ers bei den Brooklyn Nets von Weltmeister Moritz Wagner pausieren. Joel Embiid, wie James einst als wertvollster Spieler der Basketball-Profiliga ausgezeichnet, ist aufseiten der prominent besetzten Sixers aufgrund Beschwerden an der Plantarfaszie seines rechten Fußes zumindest fraglich. Das teilte die NBA mit.

James (41) hat mit Blick auf sein fortschreitendes Alter mehrfach in dieser Saison schon eine Pause genommen, wenn sein Team an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ran musste. Die Bilanz der stark gestarteten Sixers ohne „King James“ lautet 3:0.

Beim Sieg gegen die Indiana Pacers am Sonntagabend (Ortszeit) zog James in der NBA-Rangliste der Vorlagengeber mit 12.092 Assists an Dirk Nowitzkis ehemaligem Mitspieler Jason Kidd (12.091) vorbei auf Rang drei. James, der Ende Dezember 42 Jahre alt wird, erzielte in der laufenden Saison durchschnittlich 15,1 Punkte, 7,2 Rebounds und 6,9 Assists pro Spiel.