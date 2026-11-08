Orlando Magic muss die vierte Niederlage nacheinander hinnehmen - trotz einer starken Leistung von Franz Wagner. Aus deutscher Sicht ist nur Isaiah Hartenstein erfolgreich.

Trotz eines starken Auftritts ihrer deutschen Topspieler haben die Orlando Magic in der NBA erneut verloren und die vierte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Das Team unterlag den Golden State Warriors 119:126 nach Overtime. Auch Franz Wagner und Tristan da Silva konnten die Pleite nicht verhindern.

Wagner steuerte 30 Punkte bei und kam darüber hinaus auf elf Assists und sechs Rebounds, da Silva gelangen bei 19 Punkten zwei Assists und sieben Rebounds. Stephen Curry glänzte auf der Gegenseite mit 41 Punkten für die Warriors.

Orlando steht damit in dieser Saison weiterhin bei lediglich zwei Siegen und als Zwölfter im Osten derzeit außerhalb der Playoff-Ränge.

NBA: Moritz Wagner verliert mit Brooklyn Nets knapp

Auch Moritz Wagner, der 2023 gemeinsam mit Bruder Franz Weltmeister wurde, musste sich mit einer Niederlage abfinden.

Beim 121:124 seiner Brooklyn Nets gegen die Atlanta Hawks kam Wagner insgesamt gut eine Viertelstunde zum Einsatz, in dieser Zeit erzielte er neun Punkte. Tabellarisch steht Brooklyn in der Eastern Conference knapp hinter Orlando auf Platz 13.

Über einen deutlichen Erfolg hingegen konnte sich Isaiah Hartenstein freuen. Der Center der Oklahoma City Thunder fertigte mit seinem Team die Washington Wizards 114:75 ab, Hartenstein kam auf 14 Rebounds und sechs Assists sowie zwei Punkte.

Oklahoma, NBA-Champion von 2025, fuhr damit den vierten Sieg nacheinander ein und führt im Westen die Tabelle an.