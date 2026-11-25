Franz Wagner erzielt 20 Punkte, trifft aber keinen Dreier - und Orlando verliert.

Basketball-Weltmeister Franz Wagner kommt mit Orlando Magic in der NBA weiterhin nicht ins Rollen. Gegen die Detroit Pistons, die ohne ihren am Knie verletzten Superstar Cade Cunningham antraten, musste das Team aus Florida in der Nacht zum Mittwoch eine 86:104-Pleite hinnehmen. Es war die zweite Niederlage in Serie, insgesamt hat Orlando nur eine der vergangenen vier Partien gewonnen.

Wagner, der in den zurückliegenden Wochen mit starken Leistungen häufig auf Allstar-Level agiert hatte, legte 20 Punkte, neun Rebounds und sechs Assists auf. Er verwarf jedoch jeden seiner fünf Versuche von der Dreierlinie. Europameister Tristan da Silva kam erneut von der Bank und trug 16 Zähler bei.

Franz Wagner (r.) kam auf 20 Punkte Franz Wagner (r.) kam auf 20 Punkte © picture alliance/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/RICH STORRY

Mit sieben Siegen und zehn Niederlagen rangiert Orlando auf Platz acht der Eastern Conference. Besorgniserregend ist vor allem die Heimbilanz von 1:6. Da Silva kritisierte daher die mangelnde Konstanz seiner Mannschaft, die sich gegen Detroit 20 Turnover leistete – 14 davon in der ersten Halbzeit.

„Am Ende des Tages ist es etwas, das wir Spieler besser machen müssen. Wir müssen den Trainern vertrauen, die Balance und Energie in der Offense finden. Dann passieren diese sorglosen Fehler nicht, für die du bestraft wirst, wenn es dann bergab geht. Da müssen wir besser sein“, sagte der Münchner.