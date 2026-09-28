Aaron Rodgers erlebt bei den Steelers einen schwachen Start. Viele schreiben ihn schon ab. Doch die Legende schlägt mit einer Gala zurück.

Aaron Rodgers hat die Pittsburgh Steelers in der NFL zum 30:27 gegen die Cincinnati Bengals geführt und das Duell mit Joe Burrow für sich entschieden. 44 Sekunden vor dem Ende sorgte Defensive Tackle Derrick Harmon mit einem Strip-Sack gegen Burrow für die Entscheidung, Sebastian Joseph-Day sicherte den Fumble. Pittsburgh hatte durch ein 33-Yard-Field-Goal von Chris Boswell 2:15 Minuten vor Schluss die Führung übernommen.

Rodgers hatte in den beiden Partien zuvor enttäuscht und kam an frühere Glanzleistungen nicht mehr heran. Viele schrieben ihn bereits ab. Rodgers selbst meckerte in der vergangenen Woche versteckt über seinen eigenen Head Coach Mike McCarthy. „Ich muss einen besseren Job machen, Mike wissen zu lassen, was funktioniert und was nicht, damit unsere Coaches das wissen und wir Sachen callen können, bei denen wir das Gefühl haben, dass sie eine bessere Chance haben.“

Rodgers meldet sich mit Gala zurück

Und nun schlug die Legende mit 42 Jahren zurück. Er brachte 19 seiner 34 Pässe für 292 Yards, drei Touchdowns und eine Interception an. Für die Steelers war es dank Rodgers ein klarer offensiver Schritt nach vorn. Burrow hielt für Cincinnati mit 28 von 37 Pässen, 282 Yards und drei Touchdowns ohne Interception dagegen, verlor aber im entscheidenden Moment den Ball.

Auch Jaylen Warren prägte den Heimsieg. Der Running Back erlief bei 17 Versuchen 127 Yards und kam zusätzlich auf 49 Receiving Yards. Die Steelers und Bengals stehen nach drei Spielen jeweils bei zwei Siegen und einer Niederlage.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.