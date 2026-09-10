Horror-Statistik für Patriots

Drake Maye erlebt mit den New England Patriots einen bitteren Saisonauftakt. Drei Interceptions allein im Schlussviertel drehen das Duell bei den Seattle Seahawks. Die Statistik spricht Bände.

Die New England Patriots haben ihren Saisonauftakt bei den Seattle Seahawks trotz einer Führung im Schlussviertel mit 10:13 verloren – und dabei eine historisch schwache Bilanz aufgestellt. Laut dem Statistikdienstleister Opta sind die Patriots das erste NFL-Team seit 30 Jahren, das in einem Viertel mindestens drei Interceptions warf, mindestens drei Sacks zuließ, mindestens drei Strafen kassierte und ohne Punkte blieb.

Die Patriots lagen vor dem vierten Viertel noch mit 10:3 vorn und schienen das Spiel im Griff zu haben. Bei Seattle musste Starting Quarterback Sam Darnold nach der ersten Offense-Serie wegen einer Hüftverletzung raus und wurde von Drew Lock ersetzt. Doch Locks 45-Yard-Touchdown auf Jaxon Smith-Njigba brachte die Seahawks zurück, Jason Myers traf knapp sechs Minuten vor Schluss zum 13:10.

Drake Maye erwischte mit den New England Patriots einen gebrauchten Tag Drake Maye erwischte mit den New England Patriots einen gebrauchten Tag © IMAGO/EPA

New England Patriots verspielen Führung zum NFL-Auftakt

Beiden Scores der Seahawks gingen Interceptions von Patriots-Quarterback Drake Maye voraus. Auf dem finalen Drive führte Maye sein Team zwar bis an die 16-Yard-Linie Seattles, doch beim dritten Versuch und fünf Yards entschied er das Spiel unfreiwillig zugunsten der Gastgeber. Unter Druck aus der Pocket wollte er Mack Hollins in der Endzone finden, Seahawks-Cornerback Josh Jobe fing jedoch Mayes dritten Pick des Abends.

Damit vergab New England die Chance auf ein Field Goal und eine potenzielle Verlängerung. Schon bei der 13:29-Niederlage gegen Seattle im Super Bowl der vergangenen Saison hatte die Patriots-Offense große Probleme. Zusätzliche Sorgen bereitet die Verletzung von Wide Receiver AJ Brown, der im dritten Viertel mit einer Knöchelverletzung ausschied und nicht zurückkehrte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.