"Die Seahawks quälen Maye": US-Pressestimmen zum Super Bowl

SID 09.02.2026 • 06:02 Uhr Die Seahwaks lassen den Patriots keine Chance. Das liegt für die US-Medien vor allem an der "dunklen Seite".

Die amerikanischen Medien schreiben den Triumph der Seattle Seahawks der überragenden Defense zu. Die US-Pressestimmen zum 60. Super Bowl.

New York Times: "Die Seahawks schubsen Drake Maye und die Patriots herum. Sie ersticken Maye geradezu. Sie sind vor zwölf Jahren mit einer dominanten Defense zum Titel gestürmt - und sie haben es wieder getan."

Seattle Times: "WIEDERGUTMACHUNG! Die Seahawks-Defense dominiert die Patriots. Die traumatische Niederlage von 2015 ist nicht vergessen, aber sie schmerzt nun weniger."

Washington Post: "Eine der dominantesten Defensivleistungen der Super-Bowl-Geschichte, die Seahawks quälen Drake Maye bis fast in die Aufgabe."

Boston Globe: "Die Seahawks ruinieren das Ende einer magischen Patriots-Saison. Ein schlechter Abend für das mieseste Spiel des Jahres. Nicht von der Statistik täuschen lassen: Drake Maye konnte nie agieren, wenn es drauf ankam - und das war nicht seine Schuld."

USA: "Die Geschichte dieses Super Bowls wurde von der Defense geschrieben. Und von Kenneth Walker. Und irgendwie auch von Jason Myers. Die Defense der Seahawks nennt sich selbst DARK SIDE - es ist eine der besten jemals."