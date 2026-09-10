Entwarnung nach Drama zum NFL-Auftakt

Im Eröffnungsspiel der neuen Saison kommt der Champion aus Seattle spät zurück. Nach anfänglicher Sorge, dabei ihren Quarterback für längere Zeit verloren zu haben, gab es später Entwarnung.

Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks hat die neue Saison der NFL mit einem Sieg eröffnet, dabei aber möglicherweise seinen Star-Quarterback verloren. In der Neuauflage des Endspiels aus dem Februar besiegte der Champion zu Hause die New England Patriots mit 13:10 und drehte erst im letzten Viertel einen Rückstand um. Sorgen bereitete den Seahawks zunächst eine Verletzung von Quarterback Sam Darnold. Der meldete sich später jedoch besänftigend zu Wort.

Nach einem punktlosen ersten Viertel setzte der sechsmalige Champion New England im Lumen Field das erste Ausrufezeichen. Quarterback Drake Maye fand mit einem kurzen Pass Tight End Eli Raridon in der Endzone für den ersten Touchdown der Saison. Allerdings blieb es eines der wenigen Highlights für Maye: Bei 178 geworfenen Yards unterliefen ihm drei Interceptions im Schlussviertel.

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Insbesondere der letzte der drei Fehler war überaus teuer: Beim Stand von 10:13 aus Patriots-Sicht und noch 26 Sekunden Restspielzeit deutete vieles auf eine Verlängerung hin. New England befand sich an der gegnerischen 16-Yard-Linie, auch ein Sieg war noch greifbar. Doch Maye erzwang einen Pass auf Wide Receiver Mack Hollins, der von Seattles Defensivspieler Josh Jobe hervorragend gedeckt wurde und den Ball abfing.

Zwei NFL-Stars verletzen sich beim Saisonauftakt

Zuvor hatte Maye mit Neuzugang A.J. Brown eine wichtige Waffe verloren, im dritten Viertel verließ der Wide Receiver mit einer Knöchelverletzung das Feld.

Einen schlimmeren Abend erlebte aber Darnold. Der Quarterback verletzte sich im ersten Ballbesitz der Seahawks nach einem Sack und musste früh vom Feld. Später gab er jedoch selbst Entwarnung.

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„Die Hüfte ist in Ordnung“, sagte Macdonald in einer Show des Radiosenders Seattle Sports 710 AM. „Es ist eher ein muskuläres Problem. Wie lange es dauern wird, wissen wir noch nicht. Aber es sind wirklich sehr gute Nachrichten.“ Laut ESPN und NFL Network verpasst Darnold wohl das nächste Spiel am 20. September in Arizona. Er werde aber eher früher als später zurückkehren.

Ersatzmann Drew Lock übernahm und tat sich lange Zeit schwer, etwas Zählbares herauszuholen. Im letzten Viertel fand er dann Star-Receiver Jaxon Smith-Njigba für den Touchdown zum Ausgleich. Nach Mayes zweitem abgefangenem Pass traf Kicker Jason Myers per Field Goal zum Sieg.

Durch ihr Comeback feierten die Seahawks ihren elften Sieg in Serie. Im letzten Super Bowl hatte sich Seattle dank einer überragenden Defensivleistung mit 29:13 durchgesetzt. In Woche zwei treffen sie auf die neuformierten Arizona Cardinals. Die Patriots bekommen es mit den Pittsburgh Steelers zu tun.

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mit Sport-Informations-Dienst (SID)