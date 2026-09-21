Superstar mit der größten Gala der bisherigen Saison

Jaxon Smith-Njigba führt die Seattle Seahawks quasi im Alleingang zum nächsten Sieg. Dem Superstar gelingt die größte Gala der bisherigen NFl-Saison.

Die Seattle Seahawks haben die Arizona Cardinals auch ohne Quarterback Sam Darnold klar mit 31:7 besiegt. Ersatz-Spielmacher Drew Lock führte das Passspiel an, doch vor allem Jaxon Smith-Njigba war für Arizona nicht zu stoppen. Der Wide Receiver fing neun Pässe für 155 Yards und drei Touchdowns. Eine solche Gala gelang in dieser Saison noch keinem anderen Spieler.

Besonders deutlich wird Smith-Njigbas Bedeutung beim Blick auf Locks Zahlen. Bei Pässen auf den Receiver brachte der Quarterback neun von elf Versuchen für 155 Yards und drei Touchdowns an. Auf alle anderen Mitspieler kam Lock auf zehn erfolgreiche Pässe bei 15 Versuchen, 80 Yards und keinen Touchdown.

Jaxon Smith-Njigba setzte mit seiner Gala ein Zeichen Jaxon Smith-Njigba setzte mit seiner Gala ein Zeichen © IMAGO/Icon Sportswire

Smith-Njigba nicht zu stoppen

Sich selbst ins Rampenlicht stellen wollte sich der Passfänger aber nicht. Er lobt stattdessen Lock. „Drew ist ein außergewöhnliches Talent. Er hat einen hervorragenden Überblick über das Spielfeld, kann jeden Pass werfen, und ich weiß, dass er nach mir Ausschau hält. Ich möchte einfach für ihn da sein, und wir harmonieren schon seit einiger Zeit sehr gut miteinander. Ich bin superglücklich darüber, wie er ins Team gekommen ist, wie er sich präsentiert hat und wie er diese Mannschaft vorangebracht hat.“

Doch Lock schwärmte von seinem Mitspieler in den höchsten Tönen: „Das ist das Schöne daran, mit ihm zu spielen. Er findet immer einen Weg, sich freizulaufen. Das mag vielleicht nicht der konventionellste Weg sein, aber genau das macht ihn zu einem großartigen Spieler. Das macht ihn zu einem der besten Receiver.“

Bereits in der vergangenen Saison hatte Smith-Njiba überragte und wurde deshalb auch zum besten Offensivspieler der Saison ausgezeichnet. Nun hat er sich noch einmal gesteigert.

Auch am Boden kontrollierte Seattle die Partie. Emanuel Wilson erlief bei 20 Versuchen 92 Yards, Jadarian Price steuerte 52 Yards bei 13 Läufen bei. Arizona hielt die Begegnung vor der Pause noch offen, nach dem Seitenwechsel setzten sich die Seahawks jedoch deutlich ab und machten den Sieg im vierten Viertel zum Kantersieg. Der Titelverteidiger steht damit bei 2:0, die Cardinals nach ihrem Erfolg zum Auftakt bei 1:1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.