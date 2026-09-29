Ersatz-Quarterback sorgt für NFL-Märchen

Ist das die größte Überraschung der NFL?

Die Chicago Bears feiern in Woche drei der NFL einen souveränen Sieg gegen die Philadelphia Eagles. Der dritte Spielmacher wird dabei zum Matchwinner.

Ersatz-Quarterback Case Keenum ist für die Chicago Bears in der NFL mit einer starken Leistung in die Bresche gesprungen. Der 38-Jährige, der erstmals seit Weihnachten 2023 wieder als Spielmacher auf dem Feld stand, zeichnete beim 27:7 gegen die zuvor ungeschlagenen Philadelphia Eagles für drei Touchdowns verantwortlich. Zwei seiner Pässe fanden ins Ziel, zudem lief er selbst mit dem Ball in die Endzone.

„Ich finde wirklich keine Worte“, sagte Keenum, „die Jungs, mit denen ich spiele, sind unglaublich. Es hat so viel Spaß gemacht. Das werde ich heute Abend feiern.“

Case Keenum führte die Bears zu einem souveränen Sieg Case Keenum führte die Bears zu einem souveränen Sieg © IMAGO/UPI Photo

Keenum glänzt bei Chicago-Sieg

Keenum, der in seiner 15. NFL-Saison für sein neuntes Team spielt, ersetzte den verletzten Caleb Williams. Der eigentliche Quarterback Nummer zwei, Tyson Bagent, war nach einer Gehirnerschütterung noch nicht wieder voll im Training.

24 von 34 Pässen brachte Keenum an die Mitspieler, Luther Burden III und Kalif Raymond fingen den Ball für Touchdowns. Im letzten Viertel trug Keenum den Ball selbst aus einem Yard über die Linie.

Bei den Eagles lief derweil nur wenig zusammen. Außer einem Rushing Touchdown von Spielmacher Jalen Hurts über ein Yard und dem entsprechenden Extrapunkt brachte die Franchise keine Punkte zustande.

Beide Teams stehen nun bei einer Bilanz von zwei Siegen und einer Niederlage.