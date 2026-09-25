Rückschlag für die San Francisco 49ers. Topstar Nick Bosa fehlt verletzungsbedingt wohl mehrere Wochen lang.

Die San Francisco 49ers müssen im Duell mit den Arizona Cardinals am Sonntag auf Nick Bosa verzichten. Der Pass Rusher zog sich im Training am Donnerstag eine Zerrung in der Wade zu und wird nach übereinstimmenden Berichten von ESPN und NFL Network voraussichtlich einige Wochen fehlen.

Die 49ers prüfen deshalb, ob sie Bosa auf die Injured Reserve List setzen. Am Mittwoch hatte Bosa wegen eines geplanten Ruhetags ausgesetzt, am Donnerstag führten die 49ers zunächst Probleme am Knie und an der Wade im Injury Report auf.

In der vergangenen Saison kam der Defensive End nach einem Kreuzbandriss nur in drei Spielen zum Einsatz. In den ersten beiden Partien der laufenden Spielzeit verbuchte Bosa sieben Tackles, zwei Tackles for Loss und einen Quarterback Hit.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.