Rekord! Purdy schreibt NFL-Geschichte

Brock Purdy hat in der NFL nun eine historische Spitzenposition inne. Der Quarterback der San Francisco 49ers zog mit seinem 1.500. Passversuch an Lamar Jackson vorbei.

Brock Purdy hat sich am Montag in die Geschichtsbücher der NFL eingetragen. Der Quarterback der San Francisco 49ers erreichte im Spiel gegen die Washington Commanders die Marke von 1.500 Passversuchen in seiner Karriere und ist damit erstmals für die ewigen Bestenlisten qualifiziert. Mit einem Karriere-Passer-Rating von 105,4 überholte der 26-Jährige Lamar Jackson, der mit 102,7 zuvor den Rekord gehalten hatte.

Purdy führt nun zudem mehrere weitere Effizienz-Rankings an. Seine Werte von 8,7 Adjusted Yards per Attempt und 7,9 Adjusted Net Yards per Attempt sind ebenfalls die besten unter allen qualifizierten Quarterbacks. In den relevanten Kategorien folgen ihm unter anderem Aaron Rodgers, Joe Burrow, Patrick Mahomes, Russell Wilson, Drew Brees, Tom Brady und Peyton Manning.

Brock Purdy hat Geschichte geschrieben Brock Purdy hat Geschichte geschrieben © IMAGO/Icon Sportswire

NFL: Purdy überzeugt erneut

Dass Purdy diese Marke einmal erreichen würde, war zu Beginn seiner Karriere keineswegs absehbar. San Francisco hatte ihn 2022 erst mit dem 262. Pick ausgewählt – als letzten Spieler des Drafts. Bereits in seiner zweiten NFL-Saison spielte Purdy auf MVP-Niveau und führte die 49ers in den Super Bowl.

Auch in der laufenden Spielzeit überzeugte Purdy vor dem Duell mit Washington: Die 49ers gingen mit fünf Siegen aus fünf Spielen in die Saison. Der Quarterback profitiert dabei von einem starken Umfeld mit Coach Kyle Shanahan sowie Spielern wie George Kittle und Christian McCaffrey.

Seine Zahlen unterstreichen dennoch, wie konstant effizient Purdy seit seinem NFL-Debüt agiert.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.