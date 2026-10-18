Caleb Williams steht bei den Chicago Bears vor der Rückkehr. Der Quarterback soll gegen die Atlanta Falcons starten, ist nach seinem Hamstring-Riss aber offiziell noch fraglich.

Caleb Williams soll am Sonntag beim Spiel der Chicago Bears gegen die Atlanta Falcons wieder als Starting Quarterback auflaufen. Das berichten NFL Network und ESPN übereinstimmend.

Offiziell führen die Bears ihren Spielmacher wegen seiner rechten Oberschenkelverletzung weiter als fraglich, nachdem er am Freitag erneut voll trainiert hatte.

Caleb Williams soll am Sonntag gegen die Atlanta Falcons wieder als Starting Quarterback für die Chicago Bears auflaufen Caleb Williams soll am Sonntag gegen die Atlanta Falcons wieder als Starting Quarterback für die Chicago Bears auflaufen © IMAGO/ZUMA Press Wire

NFL: Caleb Williams mit Verletzung seit Woche 2 raus

Williams hatte sich in Week 2 bei der Niederlage gegen die Minnesota Vikings verletzt und die vergangenen drei Partien verpasst.

Der 24-Jährige bezeichnete die Verletzung am Donnerstag selbst als Hamstring-Riss und stellte klar: „Bevor ihr anfangt zu fragen: Ich weiß noch nicht, ob ich spielen werde.“ Für eine Freigabe müsse er noch Belastungstests und die medizinischen Protokolle der Bears absolvieren.

Abgang von Williams sorgt für Diskussionen

Die Sorgen nach seiner Fahrt vom Feld waren zunächst deutlich größer gewesen. Williams erklärte aber auch, dass ihm Berichterstattung und Reaktionen auf seine Verletzung nicht gefallen hätten: Der Riss sei „ziemlich ernst“ gewesen.

Bears-Head-Coach Ben Johnson hatte zu Wochenbeginn gesagt: „Er macht bei seiner Entwicklung einen großartigen Job, und wir werden sehen, wann wir ihn einsetzen können, damit er uns hilft, Spiele zu gewinnen.“ Williams dränge auf eine schnelle Rückkehr, ergänzte Johnson.

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Chicago Bears feiern zwei Siege mit Backup-Quarterbacks

Ohne Williams feierte Chicago zunächst zwei Siege: Case Keenum führte die Bears zu einem 27:7 gegen die Philadelphia Eagles, Tyson Bagent anschließend zu einem 23:12 gegen die New York Jets.

Beim 7:31 gegen die Green Bay Packers geriet die Quarterback-Situation jedoch ins Wanken. Bagent brachte nur zwölf seiner 21 Pässe für 87 Yards an, blieb ohne Touchdown und warf zwei Interceptions. Johnson setzte ihn im Spielverlauf auf die Bank und schickte erneut Keenum aufs Feld. Mit Williams wollen die Bears in Atlanta wieder auf Kurs kommen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.