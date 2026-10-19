Krise immer schlimmer! Chiefs lassen Chargers keine Chance

Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs bleiben ungeschlagen. Gegen Justin Herbert und die Los Angeles Chargers sorgt vor allem Kenneth Walker III für den entscheidenden Unterschied.

Die Kansas City Chiefs haben das AFC-West-Duell gegen die Los Angeles Chargers mit 22:6 gewonnen und ihre perfekte Bilanz auf 5:0 ausgebaut. Kenneth Walker III führte Kansas City mit zwei Rushing-Touchdowns zum Heimsieg, während die Chiefs-Defense keinen Touchdown von den Chargers um Star-Quarterback Justin Herbert zuließ. Los Angeles bleibt nach der sechsten Niederlage im sechsten Spiel sieglos – die Krise wird immer schlimmer.

Die Chiefs kamen auf 422 Yards Raumgewinn, die Chargers auf 259. Damit bleibt das Team von Patrick Mahomes neben den Minnesota Vikings und San Francisco 49ers eines von drei ungeschlagenen Teams der Liga. In der AFC West folgen die Denver Broncos mit 4:2 vor den Las Vegas Raiders mit 3:3, die Chargers stehen bei 0:6.

Die Kansas City Chiefs schlagen die LA Chargers Die Kansas City Chiefs schlagen die LA Chargers © IMAGO/Newscom World

Chiefs-Defense lässt nur zwei Field Goals zu

Harrison Butker eröffnete die Partie mit einem Field Goal aus 44 Yards, ehe Walker III mit einem 33-Yard-Lauf in die Endzone stürmte. Nach Interceptions von Herbert und Mahomes im zweiten Viertel erhöhte Walker mit seinem zweiten Touchdown auf 16:3. Butker setzte mit einem Field Goal aus 50 Yards zwei Sekunden vor der Halbzeit den Schlusspunkt der ersten Hälfte.

Die Chargers zwangen Kansas City nach der Pause zwar zu einem Fumble und verkürzten durch ein weiteres Field Goal von Cameron Dicker, doch mehr ließ die Chiefs-Defense nicht zu. Ein Fumble der Gäste im Schlussviertel beendete die Hoffnungen auf die Wende, Butker machte mit seinem dritten Field Goal alles klar.

Herbert kassiert vier Sacks

Herbert brachte 22 seiner 37 Pässe für 204 Yards an, warf keinen Touchdown, aber eine Interception. Vier Sacks erhöhten seine Bilanz in dieser Saison auf 21, zudem steht der Quarterback bereits bei acht Interceptions. Mahomes kam auf 272 Pass-Yards bei 23 von 30 Pässen und ebenfalls einem Pick. Walker III lief 19-mal für 128 Yards und zwei Touchdowns.

Für die Chiefs geht es kommende Woche zu Titelverteidiger Seattle Seahawks. Die Chargers haben zunächst eine Bye Week.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.