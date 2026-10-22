Brandon Aiyuk wurde einst bei den 49ers zum Top-Receiver. Nach einer schier endlosen Zahl an Eskapaden ist er nicht mehr tragbar, dabei bräuchte ihn sein Team dringend. Weggefährte Mark Nzeocha blickt bei SPORT1 traurig auf den Absturz von Aiyuk.

Als 49ers-Trainer Kyle Shanahan nach dem vergangenen NFL-Spieltag auf die Liste seiner verfügbaren Wide Receiver blickte, herrschte gähnende Leere. Schon vor Woche sechs war die Situation in San Francisco alles andere als komfortabel. Deebo Samuel, Christian Kirk, Demarcus Robinson, De’Zhaun Stribling, Ricky Pearsall – die Liste an unpässlichen Passempfängern war lang.

Und nun musste der Aufzählung noch ein Name hinzugefügt werden: Mike Evans. Der Star-Receiver hatte bereits vor dem Sieg gegen die Washington Commanders Probleme, die Partie selbst verließ der Routinier dann kurz vor der Halbzeitpause mit einer Verletzung an der Achillessehne.

Brandon Aiyuk scheint in der NFL keine Zukunft mehr zu haben Brandon Aiyuk scheint in der NFL keine Zukunft mehr zu haben © IMAGO/Icon Sportswire

Vorbei ist die Saison für Evans nicht – und auch andere Receiver könnten demnächst ihr Comeback feiern, dennoch ist die Lage im Receiving Corps der Niners durchaus prekär.

Brandon Aiyuk mit Aufstieg bei den San Francisco 49ers

Wie schön wäre es also, könnte Shanahan auf einen gut bezahlten Top-Receiver zurückgreifen. Ein solcher steht aktuell sogar noch beim Team unter Vertrag, helfen kann er dennoch nicht – und würde das ohnehin nicht wollen. Sein Name: Brandon Aiyuk.

Die Geschichte des 28-Jährigen ist einer der traurigsten NFL-Abstiege in den zurückliegenden Jahren. Gut zwei Jahre ist es her, da statteten die 49ers Aiyuk mit einem Top-Vertrag aus. Vier Jahre Laufzeit im Wert von bis zu 120 Millionen US-Dollar, 76 Millionen davon garantiert.

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Aiyuk wurde damals zum fünftbestbezahlten Passempfänger der Liga – und das nicht ohne Grund. Seit seiner Rookie-Saison verbuchte er Jahr für Jahr mehr Receiving Yards, knackte 2022 und 2023 die 1.000-Yards-Marke.

Instagram-Tiraden nach verpassten Reha-Einheiten

Alles deutete darauf hin, dass er sich als einer der Top-Receiver etablieren würde, doch es kam anders. Im Oktober 2024 zog er sich im Spiel gegen die Kansas City Chiefs einen Kreuzbandriss zu, in der Folge ging es nur noch abwärts.

Doch es war nicht die Verletzung als solche, die zum Problem wurde. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten schwänzte der heute 28-Jährige wiederholt Reha-Einheiten, die 49ers strichen ihm in der Folge Bonuszahlungen in Höhe von 25 Millionen.

Aiyuk tauchte immer seltener am Teamgelände auf, irgendwann kam die Kommunikation zwischen Spieler und Team komplett zum Stillstand. Doch statt eisigem Schweigen entschied sich Aiyuk für eine lange Folge an wahllos wirren Instagram-Posts.

Beschimpfungen von Mitarbeitern seines Teams, dazu Protzereien hinsichtlich der eigenen Finanzen. Sogar über den Autounfall von Cheftrainer Shanahan machte sich der Receiver lustig.

Zerwürfnis mit Kumpel Jayden Daniels

Und auch mit seinem möglichen neuen Team verscherzte er es sich schon vorab. Als sich die Gerüchte mehrten, Aiyuk könnte zu den Commanders mit seinem ehemaligen College-Quarterback Jayden Daniels wechseln, posierte der Receiver auffällig in Kleidung der Franchise und feuerte diese an.

Bei Instagram verkündete er sogar, sich ein Anwesen für zehn Millionen Dollar in der Nähe des Trainingsgeländes der Commanders gekauft zu haben.

Das Problem: Aiyuk verkrachte sich dann öffentlich auch mit seinem einstigen Kumpel Daniels. Von dem Spielmacher war zuvor ein Video viral gegangen, in dem er gelächelt hatte, als ein 49ers-Fan „Fuck Brandon Aiyuk“ rief.

Für den Receiver offenbar zu viel. Aiyuk griff den Signal Caller öffentlich in seinen Posts an, schrieb dabei unter anderem: „Du bist jetzt in meinem Team. Du befolgst meine Regeln. Ich bin ein erwachsener Mann, Junge. Du musst erst mal aufhören, zu deiner Mama zu rennen, vielleicht glaube ich dir dann, wovon du redest.“

Nach seinem Zerwürfnis mit den 49ers war auch das Tischtuch mit den Commanders zerschnitten, die statt Aiyuk am Ende Stefon Diggs verpflichteten.

Nzeocha kann Aiyuk-Verhalten nicht verstehen

Ereignisse, die seinen früheren Teamkollegen Mark Nzeocha traurig stimmen. „Ich habe Brandon damals als super coolen Mitspieler erlebt. Er war ja noch jung, aber ein harter Arbeiter, ein sehr talentierter Spieler. Ich war immer ein Fan von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen“, erklärte der deutsche Ex-Profi kürzlich im SPORT1-Interview. Der Defense-Spieler stand von 2017 bis 2021 bei den Niners unter Vertrag, Aiyuk wurde 2020 gedraftet.

„Er war echt immer korrekt zu mir. Aber nach den ganzen Dingern, die er gebracht hat – gegen die Organisation geredet, persönliche Angriffe – ich bin ganz ehrlich: Ich wäre überrascht, wenn ihn irgendein Team nochmal anfassen würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass der sein letztes Spiel in der NFL gespielt hat“, meinte Nzeocha.

Ex-Profi: Aiyuk hat sein Schicksal besiegelt

Mit dieser Meinung ist Nzeocha nicht alleine. Ex-49ers-Safety Donte Whitner erklärte nun im Podcast The Grit Code: „Brandon Aiyuk hat sein Schicksal besiegelt. Er wird nie wieder einen Down in der NFL spielen. Du hast dich gegen die Führungsetage der 49ers und ihren Trainerstab gestellt. Du warst sehr verärgert, aber deine einzige Chance war Jayden Daniels und die Washington Commanders. Das war die einzige Person, die sich für dich einsetzen konnte.“

Und weiter: „Brandon Aiyuk hat das nicht verstanden und in den sozialen Medien Jayden Daniels und dessen Mutter angegriffen. Damit hast er sein Schicksal besiegelt. Manchmal ist es in Ordnung, Brücken abzubrechen. In diesem Fall jedoch nicht. Ich denke, dass seine Karriere damit endgültig vorbei ist.“

„Es ist eine Schande“

Für Ex-Niner Nzeocha schwer zu verstehen. „Es ist traurig, dass Spieler dadurch praktisch für ein Karriereende sorgen. Man weiß aber natürlich auch nicht genau, was da passiert ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Schande, dass es so weit kommen musste. Dass du so ein Riesentalent bist und das dann so verschwendest.“

Übrigens: Sollte sich ein anderes NFL-Team trotz der unzähligen Eskapaden für den einstigen Top-Receiver interessieren – ohne Hürden wäre ein möglicher Neustart nicht.

Aiyuk, dessen Vertrag bei den 49ers noch bis 2028 läuft, wurde von seiner Franchise auf die Reserve/Left Squad List gesetzt. Er müsste also einen persönlichen Antrag auf Wiedereinsetzung an NFL-Commissioner Roger Goodell und die Niners senden.

Aktuell sieht es aber nicht danach aus, als müsste er die dafür nötigen Worte in naher Zukunft formulieren.