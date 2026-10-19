Erst ausgebuht, dann gefeiert: Browns gelingt Comeback-Sieg

65 Punkte! Dieses NFL-Spektakel hat es in sich

Die Cleveland Browns bleiben das Team der knappen Spiele. Gegen die Baltimore Ravens dreht Cleveland ein bereits verloren geglaubtes Division-Duell und setzt damit ein Ausrufezeichen im Rennen um die AFC North.

Die Cleveland Browns haben in der NFL einen Comeback-Sieg gefeiert. Das Team von Head Coach Todd Monken setzte sich am Sonntag mit 13:10 gegen die Baltimore Ravens durch und verbesserte seine Bilanz auf 4:2.

Den Sieg erzielte Kicker Andre Szmyt mit einem 37-Yard-Field-Goal beim letzten Spielzug der Partie. Zuvor hatte Quarterback Deshaun Watson die Browns mit einem späten Drive noch in Schlagdistanz gebracht, nachdem Cleveland bis ins Schlussviertel offensiv kaum Akzente gesetzt hatte.

Der Kicker der Cleveland Browns, Andre Szmyt, schießt sein Team zum Sieg gegen die Baltimore Ravens Der Kicker der Cleveland Browns, Andre Szmyt, schießt sein Team zum Sieg gegen die Baltimore Ravens © IMAGO/Icon Sportswire

„Aus irgendeinem Grund – einfach die Art, wie unsere Jungs arbeiten und wie sie an sich glauben – hat diese Gruppe etwas, das sie besonders macht“, sagte Monken nach dem Spiel.

Die Browns lagen früh mit 0:10 zurück und hatten zu Beginn des vierten Viertels lediglich 107 Yards Raumgewinn erzielt. Dennoch kämpften sie sich zurück und feierten bereits ihren vierten Saisonsieg, der erst in den Schlussminuten entschieden wurde.

Henry-Fumble bringt die Wende

Den Wendepunkt leitete Baltimores Star-Runningback Derrick Henry ein. Der Ballträger verlor im Schlussabschnitt erstmals in dieser Saison den Ball, nachdem Linebacker Carson Schwesinger ihm das Ei herausgeschlagen hatte. Tyson Campbell sicherte den Fumble für Cleveland.

Kurz darauf glich Audric Estime, der erst in dieser Woche ins Team gekommen war, mit einem Zwei-Yard-Lauf zum 10:10 aus. Plötzlich war die Partie wieder völlig offen.

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Baltimore erhielt anschließend noch zwei Chancen, den entscheidenden Drive zu starten, brachte jedoch kein neues First Down zustande. Das eröffnete Watson die Möglichkeit zur spielentscheidenden Antwort.

Watson liefert spät ab

Der Quarterback hatte zuvor einen schwierigen Nachmittag erlebt und war von den eigenen Fans zwischenzeitlich ausgebuht worden. Am Ende brachte Watson jedoch 16 seiner 26 Pässe für 164 Yards an und führte den entscheidenden Drive über 62 Yards an.

„Ich möchte derjenige sein, der etwas bewegt“, sagte Watson. „Ich weiß, dass die Fans bessere Leistung von mir sehen wollen, und wir wollen auch besser spielen, aber diese Siege gegen einen Divisionsrivalen wie diesen im eigenen Stadion zu holen, das ist einfach riesig.“

Auf der Gegenseite mussten die Ravens erneut ohne Lamar Jackson auskommen. Ersatzmann Tyler Huntley brachte zwar 19 seiner 31 Pässe für 165 Yards an und führte Baltimore früh zu einer 10:0-Führung, doch danach blieb die Offensive bei den letzten neun Ballbesitzen ohne Punkte.

Henry übernahm nach dem Spiel die Verantwortung für die Niederlage. „Ich habe dem Team gesagt: ‚Das geht auf meine Kappe‘“, sagte der Runningback. „Ich muss einfach besser werden. Ich darf das Team nicht in diese Lage bringen.“

Durch den Erfolg ziehen die Browns mit den Ravens und den Pittsburgh Steelers an der Spitze der AFC North gleich.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.