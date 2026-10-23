Das in den Sozialen Medien veröffentlichte Bild erinnerte stark an Nazi-Flaggen, inzwischen ist es wieder verschwunden.

Ein neues Logo als Profilbild, eigentlich nichts Ungewöhnliches bei Social Media, doch die Atlanta Falcons haben auf diesem Weg Kritik ausgelöst. Denn das Bild erinnerte wegen seiner Farbgebung und des schwarzen Falken im Zentrum stark an Nazi-Flaggen, entsprechend fielen die Reaktionen aus. Von „Bird Reich“ war in den Kommentaren häufiger die Rede, die Falcons würden die Football-Profiliga NFL in Sachen „Blitzkrieg“ anführen, schrieb ein anderer User.

Falcons-Logo sorgt für Nazi-Eklat

Die Falcons spielen am Wochenende in Retrotrikots gegen die San Francisco 49ers, mit dem Logo sollte die Aktion unterstützt werden. Es zeigte den Falken, der an den Reichsadler erinnerte, mittig vor einem länglichen schwarzen Balken, links und rechts davon waren schmale weiße und goldene sowie außen breite rote Balken zu sehen. Auf NBC-Anfrage wollte sich der Klub nicht zum Vorgang äußern.

„Es war absolut keine böse Absicht, und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Atlanta Falcons so etwas tun würden“, sagte Sportlogo-Historiker Chris Creamer NBC News. Mit „so etwas“ meinte der Experte eine bewusste Anlehnung an Nazi-Symbolik. Inzwischen ist das Profilbild wieder ausgetauscht.

Die Kommentare waren zahlreich – und krass. „Die 49ers spielen gegen die 39ers“, hieß es bei X, es gab reihenweise künstlich generierte Bilder. Adolf Hitler mit Falcons-Kappe etwa, in Filmszenen mit Nazi-Aufmärschen wurden Fahnen mit dem „neuen“ Logo eingebaut, auch eine Mischung aus Wehrmachts- und Football-Helm in Falcons-Farben ging online. Bis Freitagmorgen wurde der X-Post zum neuen Profilbild mehr als 36 Millionen Mal geklickt.