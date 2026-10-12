Besonderer NFL-Rekord bei Lions-Sieg

Jahmyr Gibbs setzt beim klaren Sieg der Lions über die Cardinals eine historische Bestmarke. Die 49ers schlagen derweil den Super-Bowl-Sieger.

Jahmyr Gibbs hat sich beim 45:21-Sieg der Detroit Lions bei den Arizona Cardinals zum alleinigen NFL-Rekordhalter gekrönt. Der 24-Jährige erzielte im vierten Viertel mit einem 3-Yard-Lauf seinen zweiten Touchdown der Partie und kommt nun auf 58 Karriere-Touchdowns vor seinem 25. Geburtstag.

Damit überholte der Running Back Lions-Ikone Barry Sanders, der vor seinem 25. Geburtstag 57 Mal in die Endzone gelaufen war.

Lions dominieren gegen die Cardinals

Gibbs hat bis zu seinem Geburtstag im März noch mehrere Monate Zeit, seine neue Bestmarke auszubauen. Gegen Arizona dominierte Detroit nach einem punktlosen ersten Viertel und punktete in sieben aufeinanderfolgenden Drives, davon sechs mit Touchdowns.

Gibbs war mit 151 Rushing Yards bei 25 Läufen ein entscheidender Faktor für den klaren Lions-Erfolg.

Der deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown brachte es auf sechs Catches für 69 Yards, ein Touchdown gelang ihm aber nicht.

49ers schlagen den Super-Bowl-Sieger

Ihre starke Form unterstrichen derweil die San Francisco 49ers. In einem wilden Duell mit Super-Bowl-Gewinner Seattle Seahawks setzten sich die 49ers knapp mit 32:29 durch und sicherten sich ihren fünften Sieg im fünften Saisonspiel. Allein 38 Punkte gab es nach sieben Ballverlusten, der höchste Wert in einem NFL-Spiel seit 2017.

Neben San Francisco sind nur noch die Minnesota Vikings (5), die sich gegen die New Orleans Saints durchsetzten (23:13), und die spielfreien Kansas City Chiefs (4) in dieser Saison in der NFL ungeschlagen.

Bei den 49ers um Quarterback Brock Purdy überzeugte Neuzugang Mike Evans mit einem Touchdown, sieben gefangenen Pässen und 113 Yards Raumgewinn. Man habe „Härte und Herz“ gezeigt, sagte Evans: „Wir wussten, dass es ein schwerer Kampf wird. Wir haben gezeigt, dass wir ein großartiges Team sind.“

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Überschattet wurde die Partie allerdings von einer unschönen Szene im zweiten Viertel: 49ers-Linebacker Dre Greenlaw verpasste Ernest Jones IV offenbar einen Kopfstoß und wurde ausgeschlossen.

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mit Sport-Informations-Dienst (SID)

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.