Weitere Untersuchungen bringen eine dramatische Diagnose beim Star-Quarterback der Eagles hervor. Das Saisonaus könnte bevorstehen.

Den Philadelphia Eagles droht das Saisonaus ihres Star-Quarterbacks Jalen Hurts. Wie der Super-Bowl-Champion von 2025 am Montag bekannt gab, ist es um den Gesundheitszustand seines Spielmachers Jalen Hurts schlechter bestellt als bisher angenommen. Nach weitergehenden Untersuchungen des an der Wade verletzten 28-Jährigen sei eine tiefe Venenthrombose sowie eine beidseitige Lungenembolie diagnostiziert worden.

Saisonaus droht: Hurts außer Gefecht

Bisher waren die Eagles nur von einem oberflächlichen Blutgerinnsels in der Wade ausgegangen. Laut US-amerikanischen Medienberichten steht nach dem neuerlichen Befund sogar das Saisonaus im Raum.

„Sein Zustand ist klinisch stabil, und er hat keine nennenswerten funktionellen Einschränkungen“, schrieb die Franchise über Hurts, der nun mit Blutverdünnern behandelt werde. „Während dieser Zeit darf er an keinerlei Kontaktaktivitäten teilnehmen, einschließlich Football.“

Rückkehr erst ohne Blutverdünner

In der Mitteilung hoben die Eagles zudem hervor, dass mit einer „vollständigen Genesung“ gerechnet werde und keine langfristigen Folgen zu erwarten seien. Doch erst wenn Hurts die Blutverdünner absetzen könne, sei eine Rückkehr auf das Footballfeld möglich. Bis dahin könne der Quarterback, der beim Triumph 2025 zum MVP gewählt worden war, lediglich Konditionstraining absolvieren.

Nach Angaben des Teams hatte Hurts erstmals am 8. Oktober über Beschwerden in der Wade geklagt. Während der Niederlage gegen die Los Angeles Rams (20:24) vier Tage zuvor war ihm ein Gegenspieler auf die Wade getreten. Hurts ließ sich behandeln und absolvierte anschließend zunächst das Trainingsprogramm.