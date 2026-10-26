Kansas City unterliegt Titelverteidiger Seattle mit 3:20. Die Offensive findet kaum statt.

Star-Quarterback Patrick Mahomes hat in der Football-Liga NFL einen bitteren Abend erlebt. Der 31-Jährige verlor mit seinen Kansas City Chiefs 3:20 gegen Titelverteidiger Seattle Seahawks. Die drei Punkte waren der geteilte Tiefstwert der Chiefs in einem Spiel, in dem Mahomes als Starter auflief. „Uns wurde der Hintern versohlt“, so Mahomes.

Mahomes verzweifelt an Seahawks-Defense

„Wir haben uns in allen Phasen schwergetan, also müssen wir besser werden, und das ist meine Verantwortung. Wir müssen als Team besser spielen“, sagte Chief-Coach Andy Reid nach der ersten Saisonniederlage im sechsten Spiel.

Mahomes hatte gegen die starke Defensive der zuletzt strauchelnden Seahawks arge Probleme. Ihm unterlief auch eine Interception. Zudem nahm Seattle Running Back Kenneth Walker aus dem Spiel. Dem 26-Jährigen, der in der vergangenen Saison noch bei den Seahawks Super-Bowl-MVP gewesen war, gelangen bei seiner Rückkehr ins Lumen Field nur 36 Yards bei 14 Läufen. „Wir hatten nur eine einzige Aufgabe – rauszugehen und einfach zu stören“, sagte Seahawks-Safety Nick Emmanwori.

Nachdem auch die San Francisco 49ers 20:29 bei den Atlanta Falcons verloren, bleiben die Minnesota Vikings das einzige noch ungeschlagene Team der NFL. Die Vikings feierten beim 16:10 gegen die Indianapolis Colts ihren sechsten Sieg im sechsten Spiel.