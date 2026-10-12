Ravens feiern Overtime-Sieg – Gegner im QB-Pech

Die Ravens feiern auch ohne ihren Star-Quarterback einen Overtime-Sieg gegen die Falcons, die ebenfalls eine Verletzung auf der Spielmacher-Position hinnehmen müssen.

Die Baltimore Ravens haben sich im Sunday Night Game des fünften NFL-Spieltags bei den Atlanta Falcons trotz des Ausfalls von Lamar Jackson mit 30:23 nach Overtime durchgesetzt. Tyler Huntley führte Baltimore beim Stand von 15:23 mit noch 2:25 Minuten und zwei Timeouts zurück, ehe er den Sieg in der Verlängerung selbst besorgte. Der Ersatz-Quarterback komplettierte 24 von 32 Pässen für 201 Yards und zwei Touchdowns.

Baltimore benötigte für den Ausgleich 1:51 Minuten. Huntley fand Devontez Walker 40 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum Touchdown, Derrick Henry verwandelte anschließend die Two-Point Conversion. In der Overtime lief Huntley dann selbst zum entscheidenden 1-Yard-Touchdown in die Endzone, bevor Safety Kyle Hamilton Atlantas letzten Angriff mit einer Interception gegen Tua Tagovailoa beendete.

Henry erlief 102 Yards und fing einen 18-Yard-Touchdown. Justice Hill steuerte 73 Rushing Yards bei, darunter ein 47-Yard-Lauf, der einen Ravens-Score vorbereitete. Baltimore steht nach dem vierten Sieg im fünften Spiel bei 4:1 und trifft in Week 6 auswärts auf den Division-Rivalen Cleveland Browns.

Tagovailoa ersetzt verletzten Penix Jr.

Für Atlanta verlief die Schlussphase besonders bitter. Starting-Quarterback Michael Penix Jr. kassierte 27 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit einen harten Sack und zog sich dabei eine Rippenverletzung zu. Penix wurde zunächst als fraglich für eine Rückkehr eingestuft, kam nach einem Play von Tagovailoa im vierten Viertel noch einmal zurück, konnte die Partie aber nicht zu Ende spielen.

Tagovailoa eröffnete Atlantas letzten Drive in der Overtime mit einem 20-Yard-Pass auf Drake London, warf direkt danach aber Hamilton die spielentscheidende Interception in die Arme. Penix brachte 19 von 32 Pässen für 240 Yards und einen Touchdown an, London kam auf sieben Catches für 118 Yards. Bijan Robinson erlief 86 Yards bei 17 Versuchen und fing vier Pässe für 32 Yards.

Die Falcons fallen auf 2:3 zurück und empfangen in Week 6 die Chicago Bears.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.