65 Punkte! Dieses NFL-Spektakel hat es in sich

Die Tennessee Titans trennen sich überraschend von Jordan Elliott. Der Defensive Tackle fehlt bereits beim Sieg gegen die Colts - nun nennt der Klub erste Gründe.

Die Tennessee Titans haben Defensive Tackle Jordan Elliott entlassen. „Am Donnerstag, dem 15. Oktober, kam es in unserer Teameinrichtung zu einem Vorfall mit Jordan Elliott. Nach unserer Prüfung haben wir entschieden, Elliott aus dem Kader zu entlassen“, hieß es in einer Mitteilung des Teams. Zu weiteren Details wollte Tennessee sich nicht äußern.

Der 28-Jährige fehlte neben Cornerback Alantae Taylor beim 26:20 gegen die Indianapolis Colts am Sonntag. Zuvor hatte er das Training am vergangenen Freitag verpasst. Der Drittrunden-Pick von 2020 kam in fünf Spielen zum Einsatz, einmal als Starter und verbuchte insgesamt elf Tackles.

Tennessee Titans trennen sich überraschend von Jordan Elliott Tennessee Titans trennen sich überraschend von Jordan Elliott © IMAGO / Icon Sportswire

Bei den Titans unterschrieb Elliott einen Zweijahresvertrag über 8 Millionen Dollar. Zuvor kam er als Stammspieler für die Cleveland Browns und San Francisco 49ers zum Einsatz.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.