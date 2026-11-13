Die Chancen auf ein Comeback des Quarterbacks Lamar Jackson in der laufenden NFL-Saison sind sehr gering.

Für NFL-Star Lamar Jackson sind die Chancen auf ein Comeback in der laufenden NFL-Saison sehr gering. Nach einer Operation am Daumen wird der Quarterback der Baltimore Ravens noch sechs bis zehn Wochen ausfallen, das teilte Headcoach Jesse Minter am Donnerstag mit.

Jackson hatte sich Anfang des Monats im Spiel bei den Buffalo Bills (10:36) den Daumen gebrochen und ausgekugelt, der zweimalige MVP der National Football League musste operiert werden. Sollte Jackson es in sechs Wochen zurück aufs Feld schaffen, könnte er am 27. Dezember im Heimspiel gegen die Cleveland Browns wieder auflaufen.

Es ist das drittletzte Hauptrundenspiel der Ravens, die mit vier Siegen aus neun Saisonspielen Letzter der AFC North sind.

„Es ist schwierig, den genauen Zeitrahmen vorherzusagen. Bei Verletzungen dieser Art, die einen chirurgischen Eingriff erfordern, dauert der Heilungsprozess jedoch in der Regel etwa sechs bis zehn Wochen“, sagte Minter: „Er tut alles, was in seiner Macht steht, um wieder einsatzbereit zu sein – der Zeitpunkt seiner Rückkehr wird von seinem weiteren Genesungsfortschritt abhängen.“