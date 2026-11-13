Bayern-Stars treffen NFL-Stars

Der FC Bayern und die NFL sorgen in München für ein sportartenübergreifendes Treffen. Vor dem Munich Game der New England Patriots tauschen sich Profis des Rekordmeisters mit den Football-Stars aus.

Vor dem NFL Munich Game 2026 haben sich einige Spieler des FC Bayern und der New England Patriots in München getroffen. Am Freitag besuchten Serge Gnabry, Ismael Saibari und Luis Díaz das Training des NFL-Teams an der Säbener Straße.

Dabei kam es zwei Tage vor dem Duell der Patriots mit den Detroit Lions in der Allianz Arena zum Austausch zwischen den Stars beider Teams. Für die Patriots waren Quarterback Drake Maye, Wide Receiver AJ Brown und Kyle Williams sowie Cornerback Christian Gonzalez dabei.

Bayern-Star Serge Gnabry im Trikot der New England Patriots Bayern-Star Serge Gnabry im Trikot der New England Patriots © IMAGO/Eibner

Patriots trainieren an der Säbener Straße

Das Treffen fand im Rahmen der Vorbereitungen auf das zweite NFL-Spiel der Saison in München statt. Die Patriots absolvieren ihre Einheiten auf dem Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters, bevor sie am Sonntag gegen die Lions antreten.

Für die Bayern-Stars bot sich die Gelegenheit zu einem Blick hinter die Kulissen des American Footballs. Gleichzeitig nutzten die NFL-Stars die Chance zum Austausch mit den Fußballern des deutschen Serienmeisters.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.