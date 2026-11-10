Bundesliga und NFL verlängern Zusammenarbeit

Die Partnerschaft mit der NFL wird langfristig fortgeführt. Geschäftsführer Steffen Merkel betont die Chancen für die Bundesliga in den USA.

Die Fußball-Bundesliga und die National Football League (NFL) haben ihre Zusammenarbeit verlängert. Das gaben beide Ligen am Dienstag, fünf Tage vor dem NFL-Spiel zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots in München, bekannt. Bei der bereits 2022 gestarteten Kooperation sollen laut Mitteilung der Austausch intensiviert und neue Angebote für Fans geschaffen werden.

Im Mittelpunkt stünden gemeinsame Projekte in den Bereichen Technologie, Marketing und digitale Inhalte. Zudem wollen sich beide Seiten bei Veranstaltungen und der Organisation von Sportevents unterstützen.

„Die Partnerschaft zeigt, welchen Wert es hat, zwei der weltweit führenden Sportligen zusammenzubringen“, erklärte NFL-Commissioner Roger Goodell. Auch für die Bundesliga ist die Vereinbarung strategisch wichtig. Sie solle insbesondere das Wachstum auf dem US-Markt vorantreiben, wie Geschäftsführer Steffen Merkel betonte.

In den vergangenen vier Jahren fanden bereits fünf Regular-Season-Spiele der NFL in deutschen Bundesliga-Stadien statt. Austragungsorte waren München, Frankfurt und Berlin.

Auch in den USA arbeiten beide Ligen bei Veranstaltungen und digitalen Projekten zusammen. Damit wollen sie American Football und Fußball international weiter stärken.