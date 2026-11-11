NFL: Ist er das fehlende Puzzleteil für Quarterback-Megastar Mahomes?

Josh Downs spielt künftig für die Kansas City Chiefs. War der Receiver das fehlende Puzzleteil in der Offensive um Superstar Patrick Mahomes?

Die Botschaft von Josh Downs war deutlich. Als er am Dienstag kurz vor der Trade Deadline ein GIF, das NBA-Legende Vince Carter mit Freudentränen darstellt, teilte, wussten eigentlich alle, was gemeint war. Sein Trade-Wunsch wird erfüllt.

Und ausgerechnet die Super-Bowl-Anwärter aus Kansas City haben den Zuschlag bekommen. Kurz darauf machten die Chiefs den Trade offiziell. Der 25-Jährige ist die dringend benötigte Verstärkung für die Wide-Receiver-Position.

Josh Downs wurde von den Colts zu den Chiefs getradet Josh Downs wurde von den Colts zu den Chiefs getradet © IMAGO/Pro Sports Images

Der ehemalige Drittrundenpick aus dem Jahr 2023 bringt genau die Eigenschaften mit, die der Offensive um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes zuletzt fehlten. Downs gilt als herausragender Route Runner, verfügt über einen explosiven ersten Schritt und schafft es regelmäßig, sich von Gegenspielern zu lösen. Vor allem auf der Position des Slot-Receivers, der in der Mitte des Feldes über kurze und präzise Routen agiert, dürfte er künftig eine zentrale Rolle spielen.

Wie hoch sein Potenzial eingeschätzt wird, verdeutlichte zuletzt auch ESPN-Analyst und Ex-NFL-Quarterback Dan Orlovsky. „Gegen Manndeckung wird er seine Duelle gewinnen“, sagte Orlovsky über Downs. Als Beleg führte er ausgerechnet dessen Auftritt aus dem September an, als der Receiver mit den Colts 30:33 gegen Mahomes und Co. verlor.

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Der Preis für Downs gibt einen Hinweis auf den Plan der Chiefs

„In Woche zwei war er nicht zu verteidigen. Er schließt eine Lücke. Die Chiefs brauchten einen weiteren Receiver, der zu einer verlässlichen Anspielstation werden kann“, erklärte Orlovsky. Downs hatte mit sechs Catches für 72 Yards Raumgewinn überzeugt – und offenbar einen bleibenden Eindruck bei den Verantwortlichen der Chiefs hinterlassen.

Deswegen überrascht es nicht, dass Kansas City bereit war, einen beträchtlichen Preis zu bezahlen, obwohl Downs‘ Vertrag im Sommer ausläuft. Die Chiefs gaben im Gegenzug für den Spieler und einen Siebtrundenpick im Draft einen Viertrunden- und einen Fünftrundenpick ab. Der Preis lässt durchaus vermuten, dass die Chiefs nicht nur für die restlichen neun Saisonspiele mit Downs planen.

Hinter Star-Receiver Rice stehen einige Fragezeichen

Nach der Saison läuft schließlich auch der Vertrag von Receiver-Kollege Rashee Rice aus – und der spielt bisher alles andere als eine gute Saison. Lediglich 292 Yards bei 25 Catches stehen für die etatmäßige Nummer eins im Kader zu Buche. Drei Partien verpasste er verletzungsbedingt. Gleichzeitig stehen wegen seines auslaufenden Vertrags und der bekannten Probleme abseits des Feldes auch langfristig einige Fragezeichen hinter seiner Zukunft in Kansas City.

Hinter Rice sah die Lage bis zum Trade für Downs allerdings nicht wirklich besser aus. Erst vor wenigen Tagen hatte sich Xavier Worthy (bisher 33 Catches für 278 Yards) gegen die New York Jets am Oberschenkel verletzt. Zudem fällt Deep Threat Tyquan Thornton (elf Catches für 219 Yards) mit einer Knöchelverletzung womöglich bis zum Saisonende aus.

Downs ist nicht fehlerfrei und braucht Anlaufzeit

Gerade deshalb dürften die Chiefs-Offensive und Mahomes zu den größten Gewinnern des Deals gehören. Auf seinen Sozialen Kanälen hatte der Quarterback die offizielle Verkündung des Downs-Trades schnell geteilt.

Dass Travis Kelce (33 Catches für 482 Yards) im Alter von 37 Jahren noch immer eine derart zentrale Rolle im Passspiel einnimmt, spricht zwar für dessen außergewöhnliche Klasse. Gleichzeitig zeigt es aber auch, wie sehr Mahomes zuletzt verlässliche Optionen außerhalb seines Star-Tight-Ends fehlten.

Downs wird Mahomes‘ Leben mit Sicherheit vereinfachen, ist aber auch nicht fehlerfrei. In seinem letzten Spiel für die Colts gegen die Dallas Cowboys leistete er sich zwei kostspielige Drops in entscheidenden Situationen. Hinzu kommt, dass ihm vor seinem möglichen Debüt am Sonntag bei den Atlanta Falcons lediglich drei Trainingseinheiten bleiben, um sich in die Offensive einzuarbeiten. Zu viel sollte man also noch nicht erwarten.

NFL: Die Reaktion von Downs spricht Bände

Tatsächlich wird Downs nun erstmals in seiner NFL-Karriere dauerhaft mit einem Quarterback aus der absoluten Elite zusammenspielen. In Indianapolis musste der Receiver immer wieder mit wechselnden Spielmachern arbeiten.

⏰ https://t.co/xOtrghFLld — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) November 10, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Er fing Pässe von Gardner Minshew, Anthony Richardson und zuletzt Daniel Jones. Dazu kamen die kurzen Engagements der Alt-Stars Joe Flacco und Philip Rivers. Nicht im Ansatz ist das mit dem Level von Mahomes zu vergleichen. Für Downs eröffnet sich damit die wohl beste sportliche Situation seiner gesamten NFL-Karriere. Auch das kann man in seinen X-Post hineininterpretieren.

Und das nicht nur auf individueller Ebene. Mit den Chiefs, die in dieser Saison bei sechs Siegen und zwei Niederlagen stehen, ist auch ein tiefer Run in den Playoffs denkbar. Mit den Colts schaffte er es in seiner bisherigen Laufbahn noch nie in die Postseason. Ob er auch den Chiefs neue Möglichkeiten gibt und sich tatsächlich als das fehlende Puzzlestück für den nächsten Titelangriff herausstellen sollte, wird sich in den kommenden Wochen herauskristallisieren.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.