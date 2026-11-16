Joe Burrow schreibt mit den Cincinnati Bengals NFL-Geschichte. Gegen die Pittsburgh Steelers zieht der Quarterback mit einer Bestmarke von Peyton Manning gleich.

Joe Burrow hat im Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Pittsburgh Steelers einen NFL-Rekord von Legende Peyton Manning eingestellt. Der Quarterback war am Sonntag zum fünften Mal in Folge an mindestens vier Touchdowns beteiligt – eine solche Serie hatte zuvor nur Manning geschafft. Dessen Bestmarke stammte aus dem Jahr 2004.

Den entscheidenden Touchdown erzielte Chase Brown nach einem Pass über vier Yards im dritten Viertel. Damit bauten die Bengals ihren Vorsprung 4:12 Minuten vor Ende des Abschnitts auf 31:3 aus. Burrow brachte am Ende 35 seiner 44 Pässe für 409 Yards und vier Touchdowns an, hatte aber schon früher als gewohnt Feierabend. Bereits Mitte des Schlussviertels übernahm Joe Flacco für ihn.

Burrow knackt Rekord von Manning

Anders als Burrow erzielte Manning sämtliche Touchdowns seiner Rekordserie durch Pässe. Der damalige Quarterback der Indianapolis Colts kam zwischen dem achten und zwölften Spieltag der Saison 2004 auf 5, 4, 5, 4 und 6 Touchdown-Pässe und wurde in jener Saison zum zweiten Mal als MVP ausgezeichnet. Burrow warf in seinen fünf jüngsten Spielen 4, 4, 5, 3 und 4 Touchdown-Pässe und erlief in den beiden Partien vor dem Duell mit Pittsburgh jeweils einen weiteren Touchdown.

Gegen die Steelers war einmal mehr Verlass auf Wide Receiver Ja’Marr Chase. Die liebste Anspielstation von Burrow kam bei Abpfiff auf 231 Yards nach gefangenen Pässen. So war bereits alles zur Pause entschieden und die Bengals führten mit 24:3. Auch nach der Halbzeit wurde es nicht mehr spannend. So erlebte Steeler-Routinier Aaron Rodgers eine herbe Abreibung. Er schaffte gerade einmal 143 Yards und zwei Touchdowns.

Cincinnati steht damit bei sieben Siegen und zwei Niederlagen und führt die Division allein an. Pittsburgh folgt mit einer Bilanz von 6:3.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.