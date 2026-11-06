NFL-Superstar Myles Garrett kehrt wohl zurück

Myles Garrett könnte den Los Angeles Rams schon bald wieder helfen. Nach seiner langen Verletzungspause rückt auch ein mit Spannung erwartetes Zusammenspiel näher.

Superstar Myles Garrett steht bei den Los Angeles Rams offenbar vor seinem Comeback. Der Pass-Rusher soll rechtzeitig für das Spiel bei den Washington Commanders am Sonntag von der Verletztenliste aktiviert werden, wie NFL Network berichtet. Eine endgültige Entscheidung über seinen Einsatz steht aber noch aus.

Garrett war in dieser Woche ins Training zurückgekehrt und nahm bislang eingeschränkt teil. Seit einer Knieoperation nach der Auftaktniederlage gegen die San Francisco 49ers in Australien hat er nicht mehr gespielt.

Myles Garrett steht bei den Los Angeles Rams vor seiner Rückkehr Myles Garrett steht bei den Los Angeles Rams vor seiner Rückkehr © IMAGO/ZUMA Press

NFL: Rams sehnen erstes Spiel mit Myles Garrett und Aaron Donald herbei

Insgesamt verpasste er sieben Partien. Mit seiner Trainingsrückkehr begann ein 21-tägiges Zeitfenster, in dem die Rams ihn aktivieren können.

Bei einer Rückkehr gegen Washington würde Garrett erstmals mit Aaron Donald auf dem Feld stehen. Der Defensive Tackle hatte nach Garretts Verpflichtung per Trade in der Saisonpause sein Karriereende rückgängig gemacht.

Auch die Aussicht auf das Duo in der Defensive Line hatte dazu beigetragen, dass die Rams vor der Saison zu den Super-Bowl-Favoriten zählten. Inzwischen sind ihre Titelchancen bei den Buchmachern gesunken.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.