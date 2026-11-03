NFL: Chicago feiert Statement-Sieg bei Meister Seattle

Die Bears fügen den Seahawks bereits die vierte Saisonniederlage zu. D'Andre Swift erläuft drei Touchdowns.

Die Chicago Bears präsentieren sich in der NFL weiter als ernsthafter Titelanwärter. Das Team um Quarterback Caleb Williams gewann bei den Seattle Seahawks mit 34:17, fügte dem amtierenden Super-Bowl-Champion eine empfindliche Heimniederlage zu und stellte auf 6:2-Siege.

Matchwinner für die Bears war Running Back D’Andre Swift, der zwar insgesamt lediglich auf 69 Yards bei 27 Läufen kam, in der zweiten Halbzeit aber mit drei Rushing Touchdowns den Unterschied machte. Williams warf für 247 Yards und einen Touchdown auf Luther Burden.

Die Seahawks dagegen setzten ihren durchwachsenen Saisonstart fort. Das Team um Quarterback Sam Darnold steht nun bei einer Bilanz von 4:4 und verlor weiter an Boden auf die San Francisco 49ers (6:1) in der NFC West.