Der Kölner ist erst der fünfte Deutsche, dem dies in der NFL gelingt. Damit verhilft er seinem Team zum Sieg.

Der deutsche Tight End Marlin Klein hat in der National Football League (NFL) seinen ersten Touchdown erzielt. Der Rookie fing gut vier Minuten vor dem Ende des dritten Viertels einen 13-Yard-Pass von Quarterback C. J. Stroud trotz großer Bedrängnis in der Endzone und sorgte damit für die letzten Punkte der Houston Texans beim souveränen 26:3-Erfolg gegen die Indianapolis Colts. In der Endzone ließ er seiner Freude mit einem lauten Schrei freien Lauf und donnerte das Ei euphorisiert auf den Boden.

Der Tight End aus Köln war vor der Saison im Draft an Position 59 ausgewählt worden und hatte den Sprung in den Saison-Kader der Texans geschafft. Nachdem Klein gleich bei seinem Debüt im ersten Saisonspiel einen Ball gefangen hatte, spielte er zuletzt nur eine sehr kleine Rolle. Gegen die Colts trumpfte er aber nun mit seinem ersten Karriere-Touchdown groß auf, fing insgesamt vier Pässe und schaffte so 24 Yards Raumgewinn.

Klein ist erst der fünfte Deutsche mit einem Touchdown in der NFL. Vor ihm gelang dies nur Markus Kuhn, Jakob Johnson, Equanimeous St. Brown sowie dem derzeit so erfolgreichen Amon-Ra St. Brown. In der Jugend hatte der 24-Jährige für die Cologne Crocodiles gespielt, ehe er an die University of Michigan wechselte. In diesem Sommer meldete er sich schließlich zum Draft und wurde in der zweiten Runde von Houston gepickt.

Mit den Texans wahrte er nun mit dem vierten Sieg im zehnten Saisonspiel nach katastrophalem Start die Hoffnung auf die Playoffs. Gegen den zuvor gleichauf liegenden Division-Konkurrenten Indianapolis warf der stark aufspielende Quarterback Stroud drei Touchdown-Pässe. „Wir müssen unser Bestes geben, jetzt ist der richtige Zeitpunkt“, so Stroud: „Wir wissen, dass wir uns in eine kleine Krise manövriert haben, aber wir waren schon einmal in dieser Situation. Ich glaube, wir können das schaffen.“