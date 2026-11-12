Die Seattle Seahawks präsentieren im Rahmen einer besonderen Zusammenarbeit den Super-Bowl-Ring. Auch ein Schalke-Profi ist mit dabei.

Die Seattle Seahawks und Aston Martin haben eine neue Zusammenarbeit angekündigt, die im Rahmen eines Fan-Events in München im Rahmen des NFL Munich Game vorgestellt wird. Im Mittelpunkt der Veranstaltung am 14. und 15. November steht der Championship-Ring der Seahawks, der im Rahmen der Aktion mit einem Aston Martin DB12 S zum „Seahawks Haus powered by AWS“ im Park Café gebracht wird.

Weitere Fan-Veranstaltungen sind bereits geplant. Die gemeinsame Initiative soll während der laufenden NFL-Saison fortgesetzt und bis ins Jahr 2027 ausgebaut werden. Die Seahawks haben den Super Bowl LX im Februar gewonnen.

„Wir sind sehr stolz darauf, diese Veranstaltung organisiert zu haben, um eine einzigartige Kooperation zwischen Aston Martin und einem NFL-Club zu präsentieren“, sagte Marcus Höfl, Repräsentant der Seattle Seahawks für die DACH-Region. Die Zusammenarbeit solle dazu beitragen, die Popularität von American Football in Deutschland weiter zu stärken.

In Zusammenarbeit mit Aston Martin präsentieren die Seattle Seahawks den Super-Bowl-Ring in München In Zusammenarbeit mit Aston Martin präsentieren die Seattle Seahawks den Super-Bowl-Ring in München © Aston Martin

NFL-Event: Auch ein Schalke-Profi ist am Start

Den Auftakt der Partnerschaft bildet nun das Münchner Event, bei dem NFL-Fans einen Blick auf ein besonderes Stück Seahawks-Geschichte werfen können.

Das Seahawks Haus im Park Café öffnet am Samstag (14. November) um 10 Uhr seine Pforten – das NFL-Wochenende wird am Sonntagabend ab 22 Uhr mit der Watch Party der Partie der Seattle Seahawks gegen die Las Vegas Raiders beschlossen.

Auch dazwischen gibt es zahlreiche Events, zudem können der Super-Bowl-Ring und die Trophäe bestaunt werden. Mit von der Partie sind Seahawks-Legende Marcus Trufant und Schalke-Keeper Kevin Müller in seiner Funktion als Seahawks-Ambassador.



